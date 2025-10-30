社會中心／馬聖傑、胡崇恩 台北報導

美國總統川普加強逮捕非法移民，台美執法單位攜手，在今年初順利在美國逮到45歲在台遭通緝的蔡姓男子！他2016年涉嫌性侵未成年、2017年又因酒駕撞死兩人被判刑！卻在2017年底舉家逃亡美國！以為可以就此消遙法外，還是被逮！昨天（週三）已被遣送回台。

洛杉磯緝毒局，DEA幹員荷槍實彈，身穿灰色上衣的男子，腳踩拖鞋，雙手被上銬，狼狽遭逮，這名男子正是逃亡美國，長達8年的台灣通緝犯被遣送回台。一抵達桃園機場，立刻被刑警團團包圍，馬上上銬，45歲的蔡姓通緝犯，8年前犯下對未成年性交，又酒駕撞死兩人，遭到判刑。

8年前酒駕撞死人「逃亡美國」 台美執法單位合作順利逮人

8年前酒駕撞死人「逃亡美國」 台美執法單位合作順利逮人。（圖／民視新聞）記者vs.蔡姓通緝犯（2017）：「你知道你撞死一個人嗎（點頭），那你會不會覺得後悔？會。」

2017年3月6號，當天蔡姓男子和客戶應酬，因為工作不順和官司纏身而心情鬱悶，獨自一人跑到桃園火車站前喝酒後開車回家，在新莊高速衝撞待轉區的機車，造成一對夫妻死亡、11人受傷，而且劣跡斑斑，2010年、2015年、2016年都曾因酒駕被逮，吊扣駕照後仍釀禍！2017年底，蔡姓男子舉家逃亡美國，隔年被發布通緝。美國總統川普上任後，針對非法移民展開大執法，刑事局與美國國土安全調查署等單位合作，在今年2月順利逮到他，周三將他遣送回台。

8年前酒駕撞死人「逃亡美國」 台美執法單位合作順利逮人。（圖／民視新聞）刑事局國際刑警科科長李昆達：「本局對於外逃通緝犯，一向都是不遺餘力在追緝，也會透過16個聯絡官，跟各國做情資交換，今年在美加東南亞各地，已經遣返共計60名海外通緝犯。」

以為逃亡美國可以逍遙法外，但台美合作終究要讓他面對司法制裁！

