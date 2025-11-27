8年增1.25兆國防預算 陸委會：和平要靠實力 總期待人家的善意靠不住

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（27）日在例行記者會表示，造成兩岸關係緊張的責任在於中共，和平要靠實力，總是期待人家的善意靠不住。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 面對中共頻繁侵擾台灣，賴清德總統昨天召開記者會宣布，未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，強化國防韌性、壯大國防產業，引起在野強烈批評。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（27）日在例行記者會表示，造成兩岸關係緊張的責任在於中共，和平要靠實力，總是期待人家的善意靠不住，像前總統馬英九「總是把錯都先怪在自己身上」的邏輯發言不是很恰當。

賴清德宣布增加國防特別預算，更稱北京以2027年完成武統台灣為目標，國民黨主席鄭麗文質疑，恐讓台海變成火藥庫，國民黨前主席洪秀柱也批評，賴清德是鬧脾氣的孩子，在玩台灣人民的命，馬英九今天也發文痛批，賴清德誤判兩岸情勢，此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。

對此，梁文傑則說，中共軍機、軍艦自2022年開始擾台至今，基本上已形成一個常態，「如果說兩岸之間關係緊張，我想，責任是在中共，而不是在台灣這邊。」過去3年來，共機共艦擾台已成常態，中共的國防經費也是每年7%以上增長，就是為了製造台灣社會民心緊張，達成統一的意圖，馬英九講話總是把責任先推到自己身上，這樣的發言不是很恰當。梁文傑也指出，鄭麗文、洪秀柱的邏輯跟馬英九一樣，都先把過錯怪到自己身上。「如果我們沒有做好因應的準備，還期待人家的善意，這樣的善意是永遠靠不住」。

