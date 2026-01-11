8年官司拖垮健康！ 安潔莉娜裘莉驚傳「身心崩潰」 6子女輪流守護

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

曾是好萊塢最具影響力的女星安潔莉娜裘莉，在與前夫布萊德彼特歷時近8年的離婚訴訟告一段落後，卻傳出她的身心狀況因此亮起紅燈。外媒披露，裘莉長期承受法律糾紛與情緒壓力，健康狀態「比外界想像中更為嚴重」，也讓身邊的孩子們相當擔憂。

根據歐美八卦媒體報導，裘莉近來狀況不佳，6名子女私下達成共識，無論是否已成年或搬離家中，都會安排時間輪流陪伴母親，確保她不會長時間獨處，以免獨自承受過大的身心壓力。目前仍與裘莉同住的，包括雙胞胎子女納克斯與薇薇安，以及養子派克斯，其餘孩子也經常返家探望，所有人都非常關心母親狀況。

廣告 廣告

知情人士透露，裘莉將身心狀態惡化歸因於與前夫仍未完全落幕的酒莊股權官司，認為這場漫長訴訟讓她始終無法開始新的人生。回顧兩人過往，從合作電影擦出愛火到結婚共組家庭，原本被視為好萊塢最具代表性的夫妻之一，卻在婚後短短2年走向決裂，也深深影響了孩子們的成長與家庭關係。

對於孩子們對於自己身心狀況的擔憂，裘莉，感受到孩子們主動守護與陪伴的心意，內心相當感動，也曾向孩子們表達感謝，並強調自己仍能照顧好生活，希望他們不要過度擔心。

更多FTNN新聞網報導

妮可基嫚又離婚！結束與齊斯艾本19年婚姻 離婚協議細節曝光

王俐人幫友扛債500萬遭爆離婚小7歲尪！他4年前廁所求婚 僅用紙摺戒指

甜茶奪評論家選擇獎影帝！台上高調認愛：沒有妳我不知道怎麼辦

