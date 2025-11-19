8年情逝！《上班不要看》大黑證實分手麻希 網惋惜：不相信愛情了

娛樂中心／蔡佩伶報導

大黑（右）證實分手8年女友麻希。（圖／翻攝自大黑IG）

網紅大黑、麻希過去不只曾是YouTube頻道《上班不要看》成員，同時也是一對情侶，沒想到交往8年的他們今（19日）拋出震撼彈，證實兩人分手一陣子了，但如今仍維持良好工作夥伴關係。

大黑今（19日）突然在社群中曬出跟麻希的合照，表示想跟大家說明一件事，透露經過一段時間溝通後，決定跟麻希「退回朋友關係」證實8年情逝，感慨表示這段時間在對方身上學到許多，不過隨著時間流逝，「兩個人來到人生不同的階段」，最終決定換個模式繼續前進。

大黑跟麻希雖然分手，但大黑表示未來仍會繼續以朋友身分，「面對人生各自的關卡」，強調兩人仍是工作夥伴，並感謝麻希以及大家一路上的支持跟照顧，網友見狀也湧入留言表示「成熟的結束，祝你們都好」，但也有網友此感到惋惜，直呼「YT圈的情侶最喜歡大黑跟麻希」、「不相信愛情了」。

大黑坦承分手，不過跟麻希仍維持夥伴關係。（圖／翻攝自大黑IG）

