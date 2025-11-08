8年愛心不輟 李能緣捐家鄉金門「全無線尿路動力檢查儀」
〔記者吳正庭／金門報導〕金門旅台鄉親李能緣捐贈價值逾100萬元的「全無線尿路動力檢查儀」給衛生福利部金門醫院，助患者早日發現尿路障礙，以行動改善家鄉醫療照護品質。金門醫院院長徐德福幽默肯定李能緣的愛心，說她是「故鄉裡最漂亮的風景」。
「我又回來了」，已連續第8年返金捐贈醫療設備的李能緣，在日前捐贈儀式上說，每次回來第一句話一定要講「我又回來了」，也希望以後每年都會講這一句。
徐德福說，李能緣人在台灣本島，心繫故鄉金門，2018年起陸續捐贈金門醫院18項以上醫療器材，嘉惠小兒科、骨科、泌尿外科、心臟血管外科、婦產科等，無數病人受益，坊間常說，台灣最漂亮的風景是人，他說，在金門，李能緣是故鄉最漂亮的風景。
李能緣說，金門醫療太缺乏了，40幾年前，一個親戚胃出血，必須坐飛機去台灣大醫院；還沒上小學時，母親因婦科問題整臉盆、整臉盆的大出血，母親把子女叫到身邊交代後事，當下的無助，讓李能緣下定決心，只要有能力，一定幫忙解決。
所以，她前一天還因為髖關節須拄著枴杖，為完成捐贈使命，先打了針，硬「ㄍㄧㄥ」住身體搭機返鄉；去機場的路上，她又情不自禁向司機說出，小時候的金門醫療資源有多缺乏。
泌尿外科主任翁文慶說，「全無線尿路動力檢查儀」主要檢測排尿障礙問題，讓醫師了解患者尿道膀胱的機能與排尿型態。新儀器彌補原有器材老舊的缺憾，有利醫師擬訂後續治療方式，讓病患在地即可檢查治療，免去奔波台灣醫院的時間、金錢，至少逾1000人受惠。
儀式最後，李能緣不忘分享心中感觸說，人這一輩子活的價值在哪裡？不是賺多少錢？花多少錢？而是能幫助多少人，成全多少人！
