8年投1.25兆國防軍購經費 賴清德：主要壓力來自中國

總統賴清德今（26）日於「守護民主台灣國安行動方案」記者會公布2項行動方案，當中包括要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。針對此軍購案是否受到美國壓力？賴清德說，不能夠倒果為因，「主要的壓力是來自中國的併吞，不僅是文攻武嚇或是對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢」。他表示，國家編列特別預算提高國防力量，也是因為要防止中國的併吞，並不是來自其他方面。

賴清德指出，台灣為了要保護自身安全，也維護台海和平穩定，不得不進行對國家安全跟區域和平穩定的投資，「壓力主要是來自中國，併吞者。」賴清德舉例，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於可能小偷會入宅偷竊，為了讓住家更安全，所以才會花錢裝置監視器。

廣告 廣告

賴清德表示，國家編列特別預算提高國防力量，是因為要防止中國的併吞，並不是來自其他方面，當然，增加國防預算主要的動力，就是要保護國家安全、民主自由的生活體制，還有讓經濟可以持續發展，人民可以安全。

此外，對於日本首相高市早苗發表台灣有事言論受到中國強烈反應，賴清德表示，高市早苗基於維護印太和平穩定，在國會答詢也是基於這個立場。

賴清德強調，希望中國可以了解，印太的和平穩定印太每個國家都有責任，特別是中國作為印太地區大國，要能體現大國的責任，動不動對周邊國家進行複合式的威脅跟攻擊，這不是一個負責任的大國應有的作為。

更多風傳媒報導

