8年投1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2033全面嚇阻

賴總統今(26)日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。(記者田裕華攝)

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣示，國安團隊將強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，並明確指出，國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3大目標：在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

賴清德指出，兩大方案分別為「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」以及「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。在國防戰力方面，賴清德強調「和平必須靠實力」，台灣將與印太民主國家共同承擔防衛責任，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3大目標：在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

針對具體行動，賴清德說明，台灣將依北約標準有序增加國防支出，明年度國防預算將超過GDP 3%，並在2030年前達到GDP 5%；國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計未來8年(2026-2033年)，投入1兆2500億元經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統，並導入高科技、AI的強韌防衛作戰體系，提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏。

賴清德說，在引進先進裝備、配合不對稱戰力及防衛韌性持續建構的同時，國防部將全力就兵力結構升級、新式訓練、戰術、後勤支援等革新配套，全面而即時到位。這次的特別預算除了對外採購，更有相當部分是投資國內工程、商購及委製項目，將可以創造可觀的產值及工作機會。

賴清德指出，以台灣在高科技及製造上的雄厚實力，包括半導體、ICT、AI三位一體的產業生態系，以及精密機械及相關基礎產業，將在全球先進國防及軍工產業上扮演重要角色，更可以帶動國內產業及經濟的轉型升級，也讓更多的工程師、科技人才共同參與國防安全的強化，達成國強民富的目標。

賴清德表示，政府將儘速訂定國防及軍工產業發展的行動方案，並在此基礎上，研擬全面提升台灣產業及經濟的推動計畫。為了與友盟國家合作打造非紅供應鏈，我們將強化高科技的保護管制，全面落實對高科技的保護與運用。國安會也將會同國防部及相關部會，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

