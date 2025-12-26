8年救援26名受難兒少！台東布農族偵查佐黃福昇獲頒「婦幼安全績優員警」

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇憑藉深耕婦幼安全領域8年多的卓越表現，獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」殊榮。黃自106年從警察專科學校畢業後，便投身刑事偵查第一線，在長達8年的婦幼保護工作中，黃福昇面對家庭暴力、性侵害及兒少性剝削等複雜案件，展現了過人的偵查能力與使命感。他任內曾多次偵破連續重大兒少性剝削與妨害性自主案件，累計救援被害兒少人數高達26人。

身為布農族子弟，黃福昇的優異表現也成為原住民族在職場發光發熱的典範。台東縣長饒慶鈴對此高度重視，特別頒贈紅榜祝賀；縣議員張全馨嵐與台東縣警察局長蔡燕明也親自前往慰勉，肯定其在執法與保護之間取得平衡的專業素養。

縣議員張全馨嵐表示，偵查佐黃福昇身為布農族子弟，長期在警察崗位上默默付出，面對婦幼案件更是責無旁貸、全力以赴，不僅守護了被害者的安全，也展現原住民族子弟在各行各業發光發熱的精神，令人感佩。

黃福昇說，婦幼案件背後往往隱含著受創的生命故事。在偵辦一起連續性重大兒少性剝削案時，不僅要處理敏感且複雜的法律程序，更需同步協調社政、教育與司法體系，在維護偵查進度的同時，確保被害兒少的尊嚴與人身安全。他表示：「當看見孩子們逐漸走出陰霾、重拾笑容，所有辛苦都化為值得。」

局長蔡燕明指出，婦幼安全是維護社會良善的關鍵，黃福昇不僅在辦案上表現傑出，更在分局內樂於傳承經驗，帶動團隊士氣，是全體警察同仁學習的標竿。

