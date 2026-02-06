8年有成莫忘初衷 持續關懷邊緣家庭

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東無極二賢宮位於屏東縣屏東市古松西巷206號，長期致力於社會公益的宮廟。8年前由簡慶亮發起，該宮廟連續多年結合郵局及相關企業，在春節前夕發放紅包、全聯福利中心屏東自由店的物資與全新衣物(近期改以襪子或毛帽)給弱勢邊緣戶，具備顯著的在地慈善色彩與社會服務功能。

在地民意代表紛紛出資幫忙，感謝加入現場物資發放的立委鍾佳濱夫妻、屏東市長周佳琪、屏東縣議員李世斌、屏東市民代表林仁傑、任峻賢、謝雪鳳，屏東市中央商圈發展協會理事長唐玉琴及總幹事，還有屏東市市民代表擬參選人林詠智、倪進文，不論在忙的行程都陸續到場共襄盛舉。簡慶亮先生帶領兒子簡詠霖及家人總動員，透過高雄市九鳳宮、高雄市玄崑堂三間廟宇長期扶持弱勢群體，志工與企業及團體共同進行關懷活動，今年活動加入冷凍雞肉及工作室義剪協助，還有知名便當免費數百份發送。

第八年有交通安全維護的義交加入及申請路權封路顧及民眾人行安全，讓接受幫助的民眾停車問題解決，領取物資700份從上午8點到中午12點，對巷弄鄰居的行車確實有影響出入，滿載12公斤的重量，全聯屏東自由店的手推車很方便，民眾都利用腳踏車或機車載回家中，還有使用屏東敬老卡叫特約計程車服務接送，屏東縣敬老卡、博愛卡114年新增計程車服務，每趟補助100點輕鬆搭，屏縣府持續推動更友善的高齡交通服務，讓愛心活動能順利圓滿。