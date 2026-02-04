8年服務資歷成綠營初選「菜鳥」 多位學運前輩力挺林亮君 11

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

過去為時代力量黨籍、在中山、大同區已有8年服務經驗，台北市議員林亮君今（4）日下午前往民進黨台北市黨部，繳交50萬元費用，首次正式登記參加民進黨內初選。林亮君坦言心情「壓力山大」，但在陸委會副主委梁文傑、昔日學運戰友議員苗博雅等多位政壇前輩與夥伴的力挺下，她強調將秉持清廉勤政，呼籲支持者在接到民調電話時堅定喊出「唯一支持」，助她順利闖過初選關卡。

首次參與民進黨內初選，林亮君表示，心情非常緊張，「過去我不是民進黨籍，所以很多鄉親都不知道我要初選，還要顧電話，很多民眾甚至是經過近期的宣傳才知道」。她坦言，相較於其他前輩，自己完全沒有初選經驗，所以戰戰兢兢。

被問到新人競爭者有大前輩加持，會不會加深初選壓力，林亮君表示，壓力一定都有，但自己在中山、大同區已有8年服務的服務經驗，很多鄉親都知道且大力支持。

林亮君強調，本次選舉過程中也有很多前輩提供支持，包含陸委會副主委梁文傑、立委吳思瑤、蘇巧慧，以及苗博雅、新北市議員顏蔚慈等過去在學運上共同奮鬥的夥伴都現身力挺、互相支持，在初選制度上她也積極向前輩們請益。

「初選登記表中有很多切結書，顯示民進黨對於候選人的學倫、廉政等要求都是嚴格審查。」林亮君強調，民進黨的核心價值是「清廉勤政」，嚴格是基本，她一定會全力以赴，盼支持者們可以為自己顧電話，在接到民調時說出「唯一支持林亮君」，讓首次初選順利過關。

另外，台北市議員許淑華今日也完成黨內初選登記，並向松山、信義區市民表達感謝與承諾，指出這些年來不論是在市場、路口、校園或社區活動，自己始終與市民站在一起。她提到，除議會問政外，自己長期投入社會公益，關心婦女權益、動物保護與公共健康議題，並以實際行動守護市民。

許淑華表示，松山信義是她最深的牽掛，也是最溫暖的家，區內每一個社區與巷弄，都有多年來服務的足跡與回憶。她熟悉地方需求，了解哪些路口需要改善、哪些學校需要協助、哪些長輩需要照顧，未來也將持續走進基層、傾聽民意，將市民需求轉化為具體政策。

