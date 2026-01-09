8年未裝防撞系統？謝寒冰批國防部卸責：不如老實說

空軍一架F-16戰機6日晚間失事，飛官辛柏毅跳傘之後墜海失蹤，搜索工作仍持續，引發各界關注。藍委徐巧芯7日表示，現役戰機應加裝自動防撞地系統，但鳳展計畫從2018年評估計畫迄今，到了2025年，系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。對此，資深媒體人謝寒冰認為，整整八年時間，國防部給的答案跟當時一模一樣，這麼久都沒有研究出來，看起來就像在卸責。與其浪費時間、浪費金錢做這些事，不如認清現實，老實跟大家說沒辦法裝防撞系統。

針對此事，謝寒冰8日在節目《新聞大白話》提及，當時台灣第一次研議要裝自動防撞系統是在2018年，當時也有F-16戰機在演訓時失事，不過國防部在當時給的理由跟現在一模一樣，說需要研議看怎樣做一個電腦軟體升級，整整八年時間，卻還正在研究中，質疑到底什麼時候能有個結果。

謝寒冰也批，若國防部如果研究不出來，不如直接老實跟大家說沒辦法裝（防撞系統），就像手機一直不斷升級到一定程度後，就沒辦法再繼續升級，因為原先的載體，就已經不符合現在的需求。

謝寒冰續指，國防部是否應認清現實， 不要再浪費時間、浪費金錢去做這些事，現在說還在研究中，看起來就像在卸責。另針對飛行防寒衣部分，謝寒冰也直言，自己覺得最可怕的部分是，國防部一下說2025年才下單購買、一下說2023年就已經去買，一日數變，每一次講的狀況都不一樣，連統一口徑都做不到。

謝寒冰強調，如果弟兄執行任務，沒有這一類的相關裝備的時候，是不是應該要考慮一些相對危險的狀況，比如說海象不佳、夜航等，是否就應盡量避免做做這一類的危險性訓練。謝也批，自己真不曉得部隊長官，到底有沒有把弟兄的性命當作一回事。

有關「自動防撞系統」（Auto GCAS）的部分，據《中時》報導指，督察長江義誠少將7日在花蓮基地舉辦記者會表示，現在該系統是跟美國國民兵一起來做系統研改，相關系統的進程都會推進美軍要儘速來完成，希望能按照計畫，並且提前在年底就可以獲得Auto GCAS的相關裝置。

另針對立委關注66架新F-16 block 70的交付狀況，國防部長顧立雄8日則透露，截至1月7日為止，在美國生產線上組裝共56架，包括46架單座機、10架雙座機。據悉，我國新購的F-16C/D block 70是全數位化的戰機，因此也內建了「自動防撞地系統」；而舊機升級而來的F-16V，則因是類比式的戰機，因此自動防撞系統需要將類比資訊整合成數位資訊，並升級數位MMC電腦，才能安裝執行防撞地系統。

