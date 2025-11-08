8年無性地獄！34歲人妻生日求歡遭狠拒 尪殘忍一句話全網氣炸

一位人妻在網上崩潰傾訴，婚後9年，魚水之歡卻只停留在最初的一年時光。此後，丈夫便找盡各種理由搪塞推三阻四，不想跟她上床。最讓人心寒的是，連她今年的生日精心安排，也被對方斷然拒絕，甚至冷酷拋下一句「妳讓我性趣缺缺，我不是誰都可以！」然而，兩人已透過試管生下小孩，讓她無法輕言離婚，只能在無性生活痛苦煎熬，

這名人妻在Dcard發文表示，兩人相差9歲，從交往到結婚前後9年，起初的濃情蜜意很快消散，交往第二年起床笫之事就成了絕緣體，丈夫總是用「太累、家裡有人」拒她於千里之外，她曾多次鼓起勇氣提出分手，卻總被丈夫以「結婚後就會有性福生活」的甜言蜜語挽回，讓她選擇再次相信。未料，步入禮堂後，閨房樂趣依然是空頭支票，絲毫沒有改善的跡象。

為了重燃愛火，人妻今年特地選在生日訂了一間情調民宿，出發前還暗示要來一場翻天覆地的「大戰」，先生當時並無明確反對，讓她滿懷期待。誰知當晚，丈夫照舊不願履行夫妻義務，還火上澆油地嘲諷：「妳讓我提不起勁，我不是誰都可以」，丈夫甚至強調自己年輕時縱欲得很，「但現在就是不想」，這番話徹底擊潰原PO。

她內心無助大喊，自己年紀輕輕不到25歲，就被迫過著禁慾生活，「我等了這麼多年，現在34歲了，換來的卻是『這輩子別想做愛』的宣告」。她感覺自己被欺騙擺佈，對老公只剩下厭惡之情，一靠近就心生反胃，礙於夫妻已用試管生下一個小孩，離婚手續繁雜，讓她進退維谷，只能心酸自問：「我真的不知道該怎麼辦，我已經不知道該怎麼再愛這個人了。」

文末，網友紛紛炸鍋，除了怒罵渣男，更大膽猜測他可能性向有異，「我只能說，應該有80%的機率，妳老公喜歡同性別的人」「離婚並把小孩帶走，因為他很有可能只是因為想傳宗接代」「妳讓他提不起勁...那句話好傷人」；不少網友齊聲勸進她離婚，「不要委屈自己一輩子」「趕快離婚，妳才34歲一定可以找到一個愛妳、和妳更合適、對妳有生理性喜歡的正常男人、不要放棄不要自卑」「沒有性生活可以訴請離婚，去找律師諮詢」。

