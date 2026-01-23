8年磨一劍 「拾個月」勇奪台中伴手禮首獎 快閃夢時代

總經理陳建毓(左)手持獲獎明星商品「飛天宇宙艙」，品牌長賴稜蓁(右)則展示深受藝人與科技大廠青睞的「似顏繪」客製化封條服務，將職人烘焙的頂級美味與贈禮者的專屬心意完美結合。（圖/記者廖妙茜拍攝）

【記者廖妙茜/綜合報導】 台中年度最具指標性的伴手禮評選「台中十大伴手禮」於1月11日揭曉，新銳烘焙品牌「拾個月」憑藉著對食材的極致堅持與獨特的品牌美學，在激烈競爭中脫穎而出，勇奪本屆「台中十大伴手禮首獎」，展現出「拾個月」從台中在地出發、與國際食尚接軌的強大實力。

沙鹿旗艦店內空間展示目前正於高雄夢時代快閃同步熱賣與韓國超人氣IP「ZIZONE」聯名的新春系列。（圖/記者廖妙茜拍攝）

「拾個月」的品牌故事，是一段關於「家」與「夢想」的旅程。總經理陳建毓出身於沙鹿知名中式糕餅老店，家族經營已有近五十年歷史。儘管有著深厚的烘焙背景，陳建毓與妻子（品牌長賴稜蓁）卻選擇從零開始，創立「拾個月」品牌。品牌名稱象徵著「拾起人生中的種種美好」，從彌月、喜餅、慶生到日常送禮，希望在每個重要時刻陪伴消費者。

品牌在創業之初並非一帆風順，夫妻倆回憶，創業第四個月曾因門市冷清而懷疑定位，所幸後來與昇恆昌咖啡廳的合作開啟轉機，穩定的訂單與客戶回饋讓團隊意識到：「經營品牌如同烘焙，需要時間耐心發酵。」如今邁入第八年，已成為許多藝人與企業客製化禮盒的首選。

此次獲得台中十大伴手禮首獎的「飛天宇宙艙」禮盒，其中的「飛天脆可可」更在國際間大放異彩，獲得食品界米其林-國際絕佳風味獎 iTi 最高榮譽三星評價。為了增加層次感，禮盒中搭配「飛天辣起司」口味，以濃郁起司中和辛香辣粉的勁道，展現鹹香帶點辣感且有記憶點的尾韻。

在食材選擇上，「拾個月」展現了不計成本的職人堅持。陳建毓強調，餅乾禮盒全面採用歐洲發酵奶油，雖然保存期限短且成本高昂，但能帶來獨特的奶油香氣；而在實體櫃位熱銷的生日蛋糕，麵粉則選用日本與台灣麵粉調配黃金比例，平衡軟綿與結構感，且堅持選用動物性鮮奶油，打造清爽且入口即化的純粹體驗。

這份對品質的執著，也讓「拾個月」成為眾多明星與大型活動的指定品牌。從藝人楊千霈、坤達與柯佳嬿、KID（林柏昇）到趙小僑，皆選擇與「拾個月」合作喜餅或彌月禮盒。品牌長賴稜蓁表示，客製化是品牌最引以為傲的服務，無論是為第60屆金馬獎、中華職棒明星賽設計聯名款，或是為一般大眾提供「似顏繪」專屬客製化服務，讓每一次送禮，都成為一段被珍藏的心意。將珍貴的瞬間，化為筆觸下的溫暖插畫；從平面到立體開模，不惜繁瑣，只為讓這份心意，成為世上唯一的專屬紀錄，也深受台積電、光寶科等指標性科技大廠的肯定。

「拾個月」也將品牌理念延伸至公益行動。品牌長賴稜蓁表示，品牌的成長來自消費者支持，因此更希望將這份回饋化為實際行動。每年12月，品牌固定投入公益活動，包含育幼院關懷、送暖聚餐及捐血號召，將影響力落實於社會各個角落。

除了伴手禮，蛋糕也是拾個月強項。品牌堅持選用動物性鮮奶油與高品質食材，由品牌創辦夫妻親自把關，打造入口即化的純粹體驗。（圖/記者廖妙茜拍攝）

展望2026年，「拾個月DearCrème」正積極規劃北部的實體版圖，目前台中新光設有蛋糕專櫃及手工伴手禮，以及沙鹿旗艦店。今年計畫前往北部核心商圈進行快閃及設櫃，期望能將這份台中的首獎美味近距離帶給北部消費者。

為了回饋廣大支持者，即日起至2月10日正於高雄夢時代百貨B1展開為期三週的快閃活動。現場除了展售獲獎的「飛天宇宙艙」禮盒，更同步推出與韓國超人氣IP「ZIZONE」聯名的新春禮盒。喜愛職人烘焙與質感設計的民眾，除了透過新光三越B2櫃位與官方網站購買，亦可把握快閃期間，親自感受「拾個月」帶來的溫暖與美味。

拾個月DearCrème

沙鹿旗艦店

地址：台中市沙鹿區北勢東路 476 號

新光門市

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號B2F

官方網站https://www.dearcreme.com/

Facebook 粉絲專頁https://www.facebook.com/tenhappymonth/

Instargram https://www.instagram.com/dear_creme/