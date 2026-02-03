8年1.25兆國防預算未付委 林佳龍：國際憂台防衛決心

（中央社記者楊堯茹台北3日電）美國參議院軍委會主席韋克爾表示，對台灣反對黨大幅削減國防預算感到失望。外交部長林佳龍今天表示，國防預算獲美國跨黨派支持，現連付委都沒有，國際難免擔心台灣防衛決心，值得在野黨深思。

為期8年、預算規模達新台幣1.25兆元的政院版國防條例遭封殺，民眾黨團版本將交付委員會審查。美國參議員韋克爾（Roger Wicker）2日在X推文指出，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國威脅加劇，立院應重新考慮。

林佳龍下午出席「2026台北國際書展：見證蛻變，分享世界的光華」開幕式，儀式後接受媒體聯訪。

對於韋克爾的發言，林佳龍表示，可以理解國際的關心，特別是國防預算獲得美國參眾兩院跨黨派支持，但現在連付委都沒有，國際上可能會擔心台灣是否有自我防衛決心。

林佳龍強調，由台美雙方政府就台灣國防所需要的武器跟裝備，經過很多努力爭取到的，時間也很急迫，台灣必須更快地增強自我防衛的能力和決心。

林佳龍說明，希望外交跟國防能超越黨派，請立法院加速付委審查國防預算。任何意見必須在付委之後，才能進行具體討論，且現在立法院休會，國際上難免會有些質疑。

被問及美國參議員用字強硬，林佳龍回應，長年來為台灣爭取美國軍售而努力的人，他們給國際的訊息，值得台灣在野黨深思。

媒體另關切，美國在國際組織「退群」。林佳龍強調，將持續爭取參加國際組織，包括聯合國周邊組織，不管是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）或國際刑警組織（INTERPOL）以及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。（編輯：林克倫、張若瑤）1150203