「8年13萬戶下修4萬戶」社宅政策挨轟跳票 劉世芳：直接興建、包租代管都算社宅

內政部長劉世芳表示，政府百萬戶租屋家庭計畫目標不變，依據住宅法規定，直接興建或包租代管都是社宅的一種。資料照，楊亞璇攝



總統賴清德先前提出8年直接興建13萬戶社會住宅目標，不過內政部日前卻將目標下修至4萬戶，引發外界批評政策轉彎。內政部長劉世芳對此解釋，依據住宅法規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種，未來將全面性檢討與策進，政府照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標也未改變。

立法院內政委員會今日（1/19）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢，劉世芳受訪時表示，到目前為止百萬戶租屋家庭計劃都沒有改變，也就是目標不變。在現有住宅法裡面，無論是直接興建或包租代管，都是屬於社宅的一種。

劉世芳指出，內政部今天的專題報告，用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰、檢討和策進方向，這部分也是一樣，在住宅法第2、18、19條都有提到，社宅政策除了中央外，地方政府也需要接受這樣的挑戰跟檢討、策進。

劉世芳強調，她已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，未來也將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，共同來檢討或精進，未來是否有更好的社宅政策，來面對更多有需求的人。

不過內政部將今日書面報告題目擅自更動為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評，今日召委、國民黨立委黃健賓在會議開始前，也對此表達不滿，認為內政委員會安排內政部專題報告名稱就是「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，但是內政部沒有經過內政委員會同意，就擅自更改整個專題報告名稱，這非常不尊重立院，同時也代表不願意承諾這個政策上疏失，「本席表達嚴正譴責。」

劉世芳對此表示，今天臨時接到的專題報告內涵，跟內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，「所以我們包括範圍更廣泛，包括中央地方跟公私協力團體裡面所碰到的狀況，我認為用這樣題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策」。

