8年800億治水台南拿200-300億被酸！黃偉哲：台北2條溪又短、台南6條溪 營養午餐16億有點可惜
營養午餐16億「有點可惜」 黃偉哲：排刀口排很後面，但民眾想要還是做了
台北立委批評台南在8年800億治水預算拿200-300億，黃偉哲接受黃暐瀚專訪罕見動怒回應：台北只有基隆河、淡水河2條溪又短，台南有八掌溪、急水溪、曾文溪、將軍溪、鹽水溪、二仁溪6條溪要整治。黃偉哲揭南北資源不公：台南預算1100億治理2200平方公里，台北預算2000億治理270平方公里，用一半的錢做8.5倍面積。談營養午餐16億，黃偉哲坦承有點可惜、排刀口排很後面，但民眾想要仍順應民意。諷蔣萬安9月上路是選舉考量。
8年800億治水台南拿200-300億被酸 黃偉哲怒：台北2條溪又短、台南6條溪
談到南北資源差距，黃偉哲罕見動怒回應台北立委的批評。他指出，中央8年編列800億治水預算，台南拿了200-300億就被酸，但批評者根本不看台南要整治多少條溪。「馬上就有酸民來講，你們南部那個水利建設8年800億，你們台南拿了多少億？台南拿了兩三百億，尤其台北市的立法委員。」黃偉哲語氣激動。
他列舉台南要整治的河川，與台北形成強烈對比： 「我們有多少水系！從嘉義那邊連下來，有八掌溪、再來有急水溪、再來有曾文溪、將軍溪、鹽水溪，還有在我們跟高雄相接的二仁溪。那每條溪都要整治！」黃偉哲話鋒一轉，直指台北： 「台北市只有基隆河、淡水河，而且多短！ 那你這樣子來比，什麼跟什麼比？」
台南預算1100億、面積2200平方公里 台北預算2000億、面積僅270平方公里
黃偉哲進一步揭露南北資源分配的懸殊差距。他用具體數字打臉批評者：「台北市的面積270平方公里，我們是2200平方公里，是台北市的8.5倍。 我們的預算只有台北市的一半，台北市每年的預算將近2000億，我們只有1100億。」
換句話說，台南用台北一半的錢，要治理8.5倍大的面積。
黃偉哲感嘆，南部基礎建設本來就比較落後，是因為「台北市攫取了大多數的中央資源」。他強調，在資源有限的情況下，台南要做的事反而更多，「我們台南市是很容易找到很多的刀口」，需要花錢的地方太多了。
營養午餐16億「有點可惜」 黃偉哲：排刀口排很後面，但民眾想要還是做了
對於營養午餐免費政策，黃偉哲坦承「有點可惜」。他解釋，台南有14萬名國中小學生，一個月營養午餐600-700元，全面免費一年要花16億。
黃偉哲認為，真正需要幫助的中低收入戶、脆弱家庭，政府早就免費提供，「在台南，甚至在台灣，那個低收入戶是不用交營養午餐的。如果一般的，你一個月600塊、700塊、800塊的營養午餐，你說你不願意出？」
他直言，這16億應該用在更需要的地方：「譬如說我們的基礎建設，譬如說我剛剛講那個風災，我們如果把這個水利設施弄得更好一點。」黃偉哲用一個生動的比喻：「我們台南市是很容易找到很多的刀口，而營養午餐如果要排刀口，還要去抽號碼，排很後面。」
那為什麼最後還是同意？ 黃偉哲解釋：「因為民眾想要。如果不是民意這麼的希望有，其實我覺得我可以花在更刀口上的地方。」
主持人黃暐瀚追問：「你有委屈嗎？營養午餐這件事。」
黃偉哲回答：「沒有委屈，只是我認為說有點可惜了，應該是要可以做到更錢花在刀口上的地方。」
蔣萬安倉促宣布營養午餐免費 黃偉哲：連局長都答不出要花多少錢
台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，黃偉哲指出當時的場景，「台北市那個蔣市長出來宣佈說一定要午餐免費的時候，那個記者就堵麥，問這個教育局長說，這樣台北市要花多少錢？那教育局長答不出來！ 因為他也有被突襲的感覺，為什麼？因為他也不知道說這樣子一年要花多少錢。」
黃偉哲：「所以連局長、第一線都還不知道，市長就宣佈了這個政策，顯然是有點匆匆忙忙，而且是沒有分（排富）。」
他也點出蔣萬安的理由站不住腳。「市長的講法是說因為民眾需要啦什麼什麼什麼。對不起，如果真的是需要的、困難的、中低收入戶的，或是所謂的高風險戶的、脆弱家庭的，這些政府都幫他做了。」
黃偉哲說， 「立法院如果要改一些制度，就是要在下一屆來實施。你在選舉年，而且9月1號開始，你為什麼不從2月1號開始？因為2月1號記憶比較模糊，9月1號記憶比較新鮮，11月就要投票。」
丹娜絲風災補助「史上最快」 黃偉哲：7月17日受理、7月底就領到
對於去年7月丹娜絲颱風造成的災害，黃偉哲強調政府已盡力處理，而且創下補助發放速度紀錄。黃偉哲解釋這次風災的特殊性：「這是百多年來第一次從嘉義布袋那邊登陸的颱風。」但偏偏「颱風最嚴重的地方、受害最嚴重的，就是在台南」。
颱風造成大量屋頂被吹掉，黃偉哲分析原因：「第一個風也強，十六級風啊！ 第二個房子也老。」他用「三隻小豬」的故事比喻：「很多屋頂很多房子就是祖傳三代的老房子，耐不住那個風了。以前是土角屋或磚瓦，你知道三隻小豬，用那個木頭搭的，風一吹、大野狼風一吹就倒了。」
但政府的處理速度創紀錄。 黃偉哲強調：「7月6號丹娜絲風災，7月15號中央宣佈補助標準，我7月17號就開始受理了，到7月底陸陸續續就領到，這是有史以來最快的。 以前都要三個月，要會勘、要層層上報，現在把這個程序都簡化。」
針對外界批評申請表格太複雜，黃偉哲解釋：「有人說分11頁，有人分幾頁，但那是因為你有不同的態樣啊。你有的是土地地主、有的是屋主、有的是你全家好幾戶。總是要有個人出面，要不然你共同，你要錢要給誰？我錢要給A給B，還是會給你們平均？這東西都牽涉到法律問題，這很複雜了。」
後來市府把表格「簡化成四頁」，而且「公務員下來，就是公務員來接受到第一線來接受民眾，輔導民眾來填寫」。
黃偉哲感嘆：發生在台南就被「放大鏡」檢視
談到外界質疑台南「民心思變」，黃偉哲感嘆，台南總是被用不同標準檢視。
「很多事情發生在台南，就會被擴得很大。同一件事情發生在其他縣市，不見得（會這樣）。」黃偉哲舉例：「我覺得就這麼說吧，台南的確有發生一些治安事件，這個事件是我認為說，台南民風淳樸，而發生的這個事情，是讓我覺得很震驚、讓全國民眾覺得很震驚、很遺憾的。但是它的確就是發生了。」
他再舉天災為例： 去年1月21日的南西地震，「震央在嘉義的大埔，受損最嚴重的是台南楠西」；丹娜絲颱風「從嘉義布袋那邊登陸，但是颱風最嚴重的地方、受害最嚴重的，就是在台南」。
「所以你看，我說台南都被放大，就這樣子啦。」黃偉哲強調：「只要發生在台南，你就會不是顯微鏡，但是至少是放大鏡。」
對於民眾的不滿，黃偉哲表示理解： 「站在政府的立場說，我盡力在做、我做了多少；在民眾的立場說，我損失了多少、你還要再給我多少。所以這是立場的問題，所以這個中間的差距，民眾會有一些因為這個差距而真的不滿而抱怨，這是我們必須要承受的。」
但黃偉哲也強調政府的努力：「不管是交通、不管是治安，政府可以做的，就盡力努力去搶救，然後讓民眾的損害降到最低。而且在第一時間，像我第一時間就到現場。」
他坦承風災當天確實有瑕疵：「這個風災我第一時間沒有到那個最嚴重、被認為最嚴重的西港，後來我就被罵了，然後開始就罵政府。」但他解釋，當時台南是百多年來第一次遇到從布袋登陸的颱風，受災範圍廣，無法預期哪裡最嚴重。
