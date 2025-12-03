8年84起長照悲歌！身障團體高喊「全面修法」、她怒嗆「國家殺人」

全臺有超過30個障礙團體今（12／3）日齊聚行政院，高喊「制度不健全，沒有自主權」，指出障礙者外出處處受阻、生活舉步維艱，並以「追悼」的方式呈現當前《身心障礙者權利保障法》的不足。游騰傑攝



近期國內接連發生身障者遭照顧者悶死或斷食等悲劇，障礙團體多次發聲，指身障者的生命權正被漠視。台灣身心障礙者自立生活聯盟等多個團體今（12／3）下午聚集在行政院前，舉行名為「全面修訂障權法，落實障礙人權保障」的象徵性追悼會，以「哀悼」在制度缺口下逐漸被侵蝕的障礙者基本權利與尊嚴。

今天（12/3）是國際身心障礙者日，身障團體聚集在行政院前，高舉「逾8成照顧者獨力照顧到身心俱疲、痛下殺手」、「法沒修、人先死」、「全面翻修障權法」、「身障權法躺平、悲歌不會停」等標語。台灣身心障礙者自立生活聯盟林君潔說，三年前，障礙團體與公民團體共同推動修法，希望以身心障礙權利公約（ CRPD ）精神作為核心，使法條更符合當代潮流及需求，然而行政機關卻屢屢阻礙，使權利遲遲無法落實。

身障團體控訴，從2017年至今年，八年間發生84起「長照殺人」事件。林君潔指出，這些悲劇並非個人問題，而是制度失能所導致。每一個生命都珍貴，那些承受巨大壓力的照顧者與障礙者家庭，面臨生活困境、權利受限、申請輔具困難、社會環境處處都是障礙、個人助理服務不足甚至被排除。

林君潔強調《身心障礙者權利保障法》必須儘速修法，而各團體也提出3大訴求，一是儘速修訂身權法、反歧視、合理調整；二是確保障礙者在政策中的代表性與決策權；三是建立無障礙與社區支持系統，落實自主生活，讓障礙者生活自主無礙，讓家屬有更多空間生活。

亞洲大學社會工作學系教授周月清指出，台灣有120萬的身心障礙者，加上障礙者家屬，有500萬張選票，並不是沈默的少數，但被政治人物冷漠。他表示，長達15年沒修的身心障礙權利保障法，是支持、鼓勵障礙者躲在機構，但是聯合國早就喊出障礙者應該在社區裡面生存，衛福部卻沒有詢問身心障礙者，「今天站在這裡，不只是障礙者與家屬，而是你我共同的未來」。

臺灣障礙青年理事蔡承諺指出，身為一個障礙青年，直到2025年的今天，仍然在「被安排」、「被決定」的日常生活中掙扎，在校園中、社區中依然被視為依賴者，無障礙環境的改善成為一種請託，而非基本權利，並且持續在公共議題的討論中被缺席、被代言。因此，他呼籲應正視障礙者權利，全面檢視障權法，重啟修法，落實CRPD的精神，讓制度更貼近實際需求。並在修法與政策研擬的過程中應納入障礙兒少、障礙青年的參與。

律師翁國彥指出，近年代理多件身心障礙者自立生活的相關爭訟案件，一再看到主管機關對障礙者不是一副滿不在乎的推諉卸責態度，就是依舊拿一般人的標準在看待檢視，看不到對障礙者處境的理解，更怒吼：「衛福部如果是這種態度，比小學生還不如！」

翁國彥表示，障礙者申請增加個人助理服務補助的時數，地方政府社會局在訴訟中常主張「你們這樣申請增加補助，萬一我們轄區每個障礙者都來申請，我們預算會破產，我算給你們看，這樣會爆增上億元的補助」，他認為這是非常荒謬的滑坡邏輯，並不是所有身心障礙者都需要24小時個人助理，不想要把福利給原告，而是當作一種施捨。

臺灣失序者聯盟理事長王修梧指出，不應將殺人事件浪漫化，這種假設進入司法、媒體後，障礙者的死亡將被合理化、淡化，是一種基於障礙的歧視跟暴力，社會要看見照顧不易，也要反對任何形式「仁慈殺人」，今日所面對的不只是單一事件，而是制度該往哪裡走的選擇。

時代力量王婉諭主席指出，政府長期將照顧責任推給家庭，現行個人助理補助時數上限普遍卡在每月60小時，形同障礙者每日僅獲2小時協助，迫使許多人為生存犧牲尊嚴，甚至必須「睡在輪椅上」或限制飲食。她批評，頻傳的「長照悲歌」並非單純家庭個案，而是政府長年忽視造成的「國家殺人」。

臺灣基進秘書長吳欣岱則強調，障礙者在維持自己的權益有很多行政的門檻，「沒有障礙者的參與，不要替障礙者做決定」。他也提到「斷食善終」表面上是尊重病人自主，實際上是「用慈悲在包裝暴力」。

