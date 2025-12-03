8年84起長照殺人悲劇！身障團體轟「制度失能」 律師怒嗆衛福部

記者蔣季容／台北報導

台灣身心障礙者自立生活聯盟等超過30個障礙團體，今日齊聚在行政院門口辦「追悼會」表達訴求。（圖／記者蔣季容攝影）

今（3）日是國際身心障礙者日，台灣身心障礙者自立生活聯盟等超過30個障礙團體，今日齊聚在行政院門口辦「追悼會」表達訴求，希望政府以身心障礙權利公約（CRPD）精神作為核心，推動修法。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔指出，從2017年至2025年，台灣已發生84起長照殺人事件，這些悲劇並非個人問題，而是制度失能所導致。林君潔強調《身心障礙者權利保障法》必須儘速修法，而各團體也提出3大訴求，一是儘速修訂身權法、反歧視、合理調整；二是確保障礙者在政策中的代表性與決策權；三是建立無障礙與社區支持系統，落實自主生活，讓障礙者生活自主無礙，讓家屬有更多空間生活。

林君潔強調《身心障礙者權利保障法》必須儘速修法。（圖／記者蔣季容攝影）

台灣障礙青年蔡承諺理事則說，直到2025年，障礙青年仍然在「被安排」、「被決定」的日常生活中掙扎，在校園中、社區中依然被視為依賴者，並且持續在公共議題的討論中被缺席、被代言。希望政府全面檢視障權法，重啟修法，落實CRPD的精神，讓制度更貼近實際需求。並在修法與政策研擬的過程中應納入障礙兒少、障礙青年的參與。

台灣人權促進會執行委員翁國彥律師表示，近年代理多件身心障礙者自立生活的相關爭訟案件，一再看到主管機關對障礙者不是一副滿不在乎的推諉卸責態度，就是依舊拿一般人的標準在看待檢視，看不到對障礙者處境的理解，直言「衛福部如果是這種態度，比小學生還不如！」

