8年84起長照殺人案 民團夜宿政院籲速修身權法

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔(持麥克風者)表示，「身心障礙者權益保障法」年久失修，難以回應障礙者的權利需求，希望以CRPT(身心障礙者權力公約)的核心為方向全面翻修。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣從2017年至今，8年間發生84起與長照殺人案件，家屬往往因長年照顧臥病在床或身心障礙的家人，最後選擇痛下殺手或共赴黃泉。台灣身心障礙者自立生活協會等多個團體今日至行政院外舉行追悼會，呼籲政府應全面修訂「身心障礙者權益保障法」，今晚也將夜宿政院外，表達對於行政機關的不滿。

身障團體彙整國內近10年長照殺人案件，主要可歸納為「他殺」、「他殺後自殺」及「共同自殺」3大類，其核心動機普遍源於照顧者承受難以負荷的身分和經濟壓力。

據分析，加害者多為被照顧者的至親，包括子女、配偶及手足，他們往往是「獨力照顧者」，長期承擔專職照顧責任，導致失業、經濟拮据，並伴隨憂鬱症、思覺失調等身心健康問題，及外部資源匱乏是他們走向絕境的關鍵因素。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，這些悲劇並非個人問題，而是制度失能所導致。每一個生命都珍貴，那些承受巨大壓力的照顧者與障礙者家庭，面臨生活困境、權利受限、申請輔具困難、社會環境處處都是障礙、個人助理服務不足甚至被排除。

林君潔指出，2025年的今天，台灣仍充斥各種顯性與隱性的障礙，這場追悼會的目的是讓社會理解他們推動「身心障礙權益保障法」的必要性，主管機關衛福部或立法院應該儘速修法。

林君潔強調，「身心障礙者權益保障法」年久失修，難以回應障礙者的權利需求，希望以CRPT(身心障礙者權力公約)的核心為方向全面翻修。各團體提出3大訴求，一、應儘速修訂身權法、反歧視、合理調整。二、確保障礙者在政策中的代表性與決策權。三、建立無障礙與社區支持系統，落實自主生活，讓障礙者生活自主無礙，讓家屬有更多空間生活。

