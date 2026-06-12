8年TVBS生涯畫句點！李作珩新東家曝光 親揭跳槽關鍵原因

李作珩離開服務8年的TVBS後，正式加盟EBC東森新聞。（圖／翻攝自／IG@h__0602）

31歲人氣主播李作珩上月底宣布離開服務8年的TVBS後，下一步動向始終備受外界關注。經過約3周沉澱與準備，她近日正式揭曉新身分，確定加盟EBC東森新聞，並自11日起加入《東森午安新聞》播報團隊。消息曝光後，不僅引發新聞圈熱議，也吸引大批忠實觀眾留言力挺，更有人直呼「主播去哪，我們就跟到哪」、「午餐時間準備跟著轉台」。

李作珩透過社群平台分享喜訊時表示，自己已正式加入東森新聞，未來除了在《東森午安新聞》與觀眾見面，也將不定期於其他新聞時段現身。她特別選在自己的生日月份開啟全新工作旅程，認為格外具有紀念意義。她坦言，每一次轉換跑道都是重新出發的開始，每一次站上主播台，也都提醒自己持續學習、持續進步，希望在新的環境持續突破自我。

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談及離開待了8年的熟悉環境，李作珩坦承這一步並不容易，需要極大的勇氣，但內心追求挑戰與成長的聲音從未停過。在眾多機會之中，她最終選擇東森新聞，除了被充滿活力與衝勁的新聞節奏吸引外，也相當認同東森靈活貼近大眾的新聞視角。她指出，這樣的工作氛圍與自己長期在新聞第一線衝鋒採訪的步調十分契合，而東森近年在數位發展與傳統電視整合上的表現，以及團隊展現出的創新能量，更成為她決定加盟的重要關鍵。

正式加入新團隊後，李作珩也分享最深刻的感受。她直言，東森新聞團隊展現出令人印象深刻的「快、狠、準」執行力，雖然新聞工作節奏相當緊湊，但同事們即使身處高壓環境，依然保持高度熱情與默契。這段時間在前輩與同事協助下，她很快融入新環境，而團隊接地氣且活潑生動的新聞切角，也讓她每天都充滿重新學習、快速吸收新知的充實感。她也感謝一路走來提攜她的前輩，以及新東家願意投入豐富資源與舞台，讓她有更大的發揮空間。

面對全新的主播台，李作珩也替自己設定清晰目標。她表示，希望將多年深耕政治線與第一線採訪累積的經驗帶上主播台，不只是傳遞新聞內容，更希望透過記者出身的敏銳觀察力，協助觀眾梳理複雜時事脈絡，帶來實用資訊與正能量，成為觀眾午休時間最值得信賴的陪伴。對於大批粉絲留言表示願意跟著她一起轉台，她也感性回應，這段期間收到的鼓勵與支持，是自己轉換跑道過程中最溫暖的力量來源，「謝謝你們一路以來的陪伴，因為有你們，我才有勇氣不斷突破自己。」消息曝光後，包括陳海茵、黃暐瀚等媒體圈人士也紛紛留言送上祝福。李作珩最後更向觀眾喊話，希望大家未來帶著午餐鎖定51頻道，繼續陪伴她迎接全新的新聞旅程。

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