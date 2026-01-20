8度急凍！最強冷氣團襲台 北部濕冷炸彈狂轟
今日適逢二十四節氣的「大寒」，一波強烈大陸冷氣團正式報到。中央氣象署上午發布大雨特報，受東北風影響，基隆北海岸、台北市南港區、新北市汐止區、宜蘭地區及大台北山區，均有局部大雨發生機率，易有短延時強降雨。
根據最新氣象資料顯示，這波冷空氣南下速度快且威力強勁。北部及東北部地區白天起明顯轉為濕冷天氣，高溫僅剩15至16度，隨著入夜氣溫將進一步下探至12到14度。中部、台南及花東地區白天高溫約20至23度，下午過後降溫速度加快。高屏地區白天高溫仍有24、25度，但晚間起氣溫也會快速下滑。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，明天至23日強冷空氣盤據台灣，21日、22日將是冷氣團威力最強時刻。北台灣將持續濕冷，北部、東半部有局部雨，中南部則維持多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。
這波冷空氣符合「強烈大陸冷氣團」定義，即台北測站低溫降至12度以下。吳德榮指出，本島平地最低氣溫預估下探8度左右，台南以北及宜蘭夜間低溫將降至11至12度，局部地區有10度以下低溫發生機率。高屏及花東低溫約13至15度。
降雪部分，21日、22日3000公尺以上高山可望降雪，2000公尺左右高山處於臨界條件，固態降水機會高，飄雪仍可期待。北台灣2000公尺以上高山、中部3000公尺以上高山均有下雪機會。
天氣轉變展望方面，24至27日冷空氣逐日減弱，各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率。白天轉溫暖舒適，夜間因「輻射冷卻」作用，早晚偏冷，日夜溫差大。27日晚起至29日預估有另一波冷空氣南下，北、東部轉雨降溫，但模式仍在調整中。
另外，輕度颱風「洛鞍」已呈高低層分離，目前在菲律賓東方海面大迴轉，逐漸減弱消散中，對台灣天氣無直接影響。
氣象署提醒民眾，這波冷空氣影響時間較長，務必做好保暖工作，外出攜帶雨具並留意行車安全。使用瓦斯熱水器及電暖器具時，要特別注意室內通風及用電安全。
