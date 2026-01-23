8座礦場成不定時炸彈！台中醫美夫妻挖礦竊電 2員工判賠台電3348萬

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對經營醫美診所的鄭姓夫妻，暗中在多處民宅、商用空間架設挖比特幣礦場，透過鑿牆破壞電表、私拉裸線全天候竊電挖礦牟利，至少8座非法礦場、近700台礦機日夜運轉，竊電規模驚人，除造成鉅額電費損失，更暗藏嚴重公安風險，而負責管理礦場2名員工也難逃法律責任，法院近日判決須連帶賠償台電3348萬7265元。

全案源於2021年間，鄭姓男子與蘇姓妻子在友人牽線下，接觸販售網稱「挖礦機」的黃姓設備商，夫妻倆出資擔任金主，每座礦場支付40萬元建置費用，並透過周姓男子充當租賃場地的人頭，場地到位後，礦場竟以鑿孔方式破壞牆面，將私接電線穿入建物內，再以未經絕緣的裸線直接接上礦機礦架，24小時不間斷運轉。

為維持礦場運作，鄭姓夫妻另僱用徐姓、黃姓男子負責日常管理，檢警後續查獲，這些礦場分布在中市南區、中區、北區、西屯與大里等地，其中甚至有礦場樓上是美語補習班、樓下是火鍋店，高溫運轉下電線接近燒融，形同一顆顆不定時炸彈，險象環生。

經統計，該集團至少竊取電力1170萬度，換算電費高達7600餘萬元，並成功挖得27顆比特幣，市值約2500萬元，刑事部分，鄭姓夫妻與相關共犯已與台電和解，判有期徒刑1年6月至2年不等、緩刑5年。

台電另行提起民事求償，向實際管理礦場徐、黃二人究責，兩人辯稱僅是受雇員工不知竊電，但台中地院認定，兩人均為智識正常成年人，長期管理礦場至少半年以上，對竊電行為不可能毫無所悉，最終判決兩人須連帶賠償台電鉅額損失。

