8張市府文宣7張有盧秀燕 綠批自我行銷 藍：加乘效果

台中市長盧秀燕的肖像常常會出現在各個宣傳場合上，有民眾PO網說，到區公所辦公，一進電梯就看見貼了滿滿的市政文宣，宣傳內容都不一樣，但一樣的是，都有盧秀燕的個人照，整片電梯牆八張文宣有七張印了盧秀燕的照片，民進黨議員陳淑華批評，花民眾納稅錢行銷自己，說光是廣告文宣3年花費2千3百多萬元，但藍營議員則認為，市長當代言人對城市行銷有加乘效果。

電梯一打開，眼前盡是滿滿的台中市長盧秀燕，電梯牆面上都是她，仔細看，這一張是宣傳體育館落成，這一張是台中唯一滑冰場，甚至還有五星市長的民調，宣傳內容都不一樣，但一樣的是都有盧秀燕的個人照，而且占比相當大，算一算，電梯牆共有八張市府宣傳文宣，其中七張都印上了盧秀燕。

這裡是台中北屯區公所，民眾PO網說，來這裡辦理事情，一進電梯就被嚇一跳，大酸盧秀燕，超像廣告視窗，出現在各地方，想按關閉都按不掉，民眾說：「政治宣傳吧。」整個城市快成了盧秀燕個人大平台，綠營議員批評，花民眾納稅錢來行銷自己，到底花了多少錢，民進黨議員陳淑華統計，111-113年，光勞工局就花費980多萬，印製有市長盧秀燕照片的文宣品，其次經發局530多萬，衛生局230多萬元，加上其他局處3年就花了2千3百多萬元，這些還不包含影片拍攝經費。

台中市議員(民)陳淑華說：「盧秀燕市長那麼怕市民不認識妳嗎，唯一會做的事就是在宣傳盧秀燕。」藍營議員則認為，市長就是最佳的，城市代言人，對於城市行銷有加乘效果，台中市議員(國)陳文政說：「身為台中市長除了城市治理工作之外，城市行銷與她個人本身就有高度連結性。」

其實除了區公所的電梯，之前包括，觀光巴士車身上印著盧秀燕，還有捷運車廂內也有盧秀燕，更不要說，台中市政府大樓內盧秀燕超級大的巨幅海報，現在連便利商店外也都貼她宣傳購物節活動，究竟對城市行銷有沒有加分，藍綠陣營各持立場，民眾看法也是兩極。

