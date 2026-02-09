8成上班族都中招！醫曝「乾眼症檢測指標」 示警：3情況快就醫

生活中心／張尚辰報導

長時間在冷氣房使用電腦，可能會導致眼睛出現乾澀，（示意圖／翻攝自pixabay）

許多上班族都長時間待在冷氣房看電腦，導致眼睛乾澀，就連滴人工淚液都無法改善。對此，眼科醫師羅英源表示，濕度太低、冷風直吹、用眼時間長是眼睛乾澀的主要元兇，並提醒民眾，若是一到下午就覺得眼睛乾、酸、模糊，一定要盡快尋求醫師的幫助。

羅英源在臉書粉專「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」中發文指出，有超過8成的上班族都有乾眼症的困擾，冷氣房環境乾燥，加上長時間盯著螢幕，是讓眼睛越來越乾的主因。

羅英源分析，冷氣房引發乾眼症主要有三大原因。首先是濕度過低，冷氣除濕後，室內濕度常降至30%左右，遠低於眼睛舒適所需的約50%；其次是冷風直吹眼睛，容易破壞淚膜穩定度，使眼表保護力下降；第三則是長時間用眼，特別是盯著螢幕時，眨眼次數減少，淚水蒸發速度明顯增加。

民眾也可以透過簡單自我檢測初步判斷是否有乾眼問題，例如上班兩、三小時後開始出現乾澀或刺痛感，下午症狀比上午明顯，週末或減少用眼時不適感改善，在盯著螢幕時出現異物感，都是常見警訊。

針對改善方式，羅英源建議，首先可調整座位方向，避免冷氣出風口直吹眼睛；其次在桌上放置加濕器或一杯水，幫助提升環境濕度；同時養成定時休息的用眼習慣，每30至40分鐘讓眼睛休息一下，每次休息時刻意進行幾次「完整眨眼」，有助於重新潤濕眼表。

在人工淚液的選擇上，也應依症狀嚴重程度區分。輕度乾眼可選擇低黏度型人工淚液；中度乾眼則適合含玻尿酸較高的保濕型產品；若為重度乾眼，可在醫師建議下使用高黏度凝膠型人工淚液，以延長潤滑時間。

羅英源提醒，若出現眼睛疼痛或異物感持續超過三天，連續使用人工淚液兩週仍未改善，或視力模糊已影響工作與閱讀，應儘早就醫檢查，乾眼症雖然常見，但長期忽視可能導致角膜受損，不可輕忽。

最後，羅英源呼籲，若民眾每天到了下午就感到眼睛乾、酸、模糊，切勿勉強忍耐，應主動尋求眼科醫師評估，及早治療，才能讓雙眼恢復舒適狀態。

