8成女性有痛經問題 中醫歸納4大體質緩解經前經期不適





【NOW健康 楊芷晴／新北報導】痛經與經前症候群（PremenstrualSyndrome, PMS）是女性最常見但最容易被低估的健康問題。根據國民健康署資料顯示，台灣超過8成育齡女性曾出現經痛症狀，其中約5～10%屬於影響日常生活的嚴重痛經。全美排名第一的醫院梅約診所Mayo Clinic，資料顯示多達 3/4（約75%）的女性一生中會經歷不同程度的 PMS 不適症狀。這些不適症狀往往包括了腹痛、情緒波動、頭痛、疲倦與水腫等。



中醫調理痛經與經前症候群 依照體質採多元治療方式



恩主公醫院中醫內婦兒科蕭以釧醫師指出，這些「每個月的不舒服」並非只是忍耐就能解決的小事。當代女性面臨的巨大壓力、不良睡眠及生活型態，正使這些症狀日益普遍。

蕭以釧醫師分享一位30多歲張小姐（化名）的案例，平時工作步調快、壓力大、久坐且不運動，每次月經前一週出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時更常痛到需服用止痛藥。經過中醫辨證為肝鬱氣滯血瘀型，以疏肝理氣、化瘀止痛的內服中藥調理，經過數週後，她回診時表示經前不適逐漸趨緩，經痛對生活與工作影響也減輕許多。



蕭以釧醫師提醒，中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式治療。



▸中藥： 著重於調整整體臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主。



▸針灸： 常取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮及骨盆區域的循環、減少發炎物質釋放。



▸艾灸： 適用於下腹冷痛、手腳冰冷等偏向「寒凝型」的痛經者，以溫熱的方式散寒止痛。



現代人壓力與生活型態改變 月經不適情況明顯增加



蕭以釧醫師指出，女性常因痛經與經前症候群來看診，月經週期的穩定仰賴下視丘-腦下垂體-卵巢（HPO）軸的調控，而現代生活型態不良，恰恰是破壞這個平衡的關鍵：



1.壓力與焦慮： 壓力提升刺激身體增加皮質醇分泌，干擾排卵與性激素調控，容易導致月經不規則、痛經與經前情緒不穩。



2.睡眠不足： 擾亂荷爾蒙與自律神經，不僅影響月經規律性，也會降低身體的疼痛耐受度，使痛經和PMS更容易發生。



3.久坐不動： 減少骨盆腔血流，造成循環不良，加重經期前後的不適感。



4.飲食不當： 高糖高脂飲食易導致發炎與肥胖，進一步影響荷爾蒙調控，使痛經與PMS比例增加。





▲中醫緩解痛經與經前症候群常會運用中藥調理，如川芎、白芍、當歸、延胡索、香附。（圖／恩主公醫院提供）



中醫辨證找出痛經來源 歸納4大常見體質對症下藥



中醫調理緩解痛經與PMS的核心在於「辨證論治」，即是透過望、聞、問、切找出不適的根本原因，將月經不適歸納為不同的體質類型，對症下藥。



蕭以釧醫師說明，常見的痛經體質與表現如下：



【痛經體質類型1】氣滯血瘀型



典型表現為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗並常伴有血塊。調理上以疏肝理氣、活血化瘀為主。



【痛經體質類型2】寒凝胞宮型



表現為小腹冷痛，遇溫敷則能緩解，經量少且色暗，常有手腳冰冷狀況。調理需溫經散寒、暖宮止痛。



【痛經體質類型3】濕熱蘊結型



腹痛呈現灼熱感，經量多而濃稠有血塊，且常伴隨陰道分泌物增加。調理上以清熱除濕為重點。



【痛經體質類型4】氣血虛弱型



表現為腹部隱隱作痛（喜按），經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易感到疲倦頭暈。調理則需補氣養血、益氣止痛。



「不是一般經痛」且合併特定症狀 提高警覺快就醫



蕭以釧醫師提醒，若痛經合併特定症狀，則需警惕可能存在其他婦科疾病，應立即就醫進一步檢查：



1.子宮內膜異位症： 若痛經呈現逐年加重、止痛藥效果下降，並伴隨經血量過多、性交痛或不孕，需高度懷疑。



2.子宮肌瘤： 若同時出現經血量過多、經期延長，或有頻尿、便秘等壓迫症狀，可能與子宮肌瘤相關。



3.骨盆腔發炎： 痛經伴隨發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增加或解尿疼痛，就需提高警覺。



蕭以釧醫師呼籲：「月經是女性健康的晴雨表，中醫能根據個人體質提供最精準的調理。不要再忍受每個月的痛苦，一旦症狀影響日常生活，或出現上述警訊，都應積極尋求專業協助，重拾健康的平衡週期。」



