8成旅客行李箱把手斷裂經驗！地勤：「耐摔度」勝過外觀

一名自稱在機場擔任地勤的女網友近日在社群平台Threads發文，揭露某日系品牌行李箱普遍存在把手斷裂問題，引發網友熱烈討論。該地勤表示，約有八成使用該品牌行李箱的旅客會遇到把手斷裂情況，且通常是左右兩側同時斷裂，部分旅客甚至反映使用不到兩年就出現故障。

一名自稱在機場擔任地勤的女網友近日在社群平台Threads發文，揭露某日系品牌行李箱普遍存在把手斷裂問題，引發網友熱烈討論。（示意圖／pixabay）

「大概有80%是斷手把進來的，而且不是斷一邊，是左右一起斷那種。」這位地勤人員在貼文中指出，每當為這些損壞行李箱貼上破損標籤時，她都忍不住替旅客的花費感到心疼。她強調，托運環境包含摔落、拋甩、堆疊與擠壓，對箱體結構與把手設計是長期考驗，建議消費者選購行李箱時應將「耐摔度」置於美觀前面。

「有些箱子真的比較適合當登機箱。」該地勤表示，她並非否定特定品牌或其品質，而是希望提醒消費者在選購托運行李箱時應考量實用性。然而，該貼文引發了兩派網友截然不同的反應，許多使用者紛紛分享自身經驗為該品牌辯護。

約有八成使用某品牌行李箱的旅客會遇到把手斷裂情況，且通常是左右兩側同時斷裂，部分旅客甚至反映使用不到兩年就出現故障。（示意圖，與新聞無關／Photo-AC）

部分網友表示對該品牌行李箱的耐用度相當滿意：「使用五年，斷過一次手把，更換後繼續使用」、「我覺得很好用很耐用耶，用了8-9年，近期把手才終於壞掉拿去修理」。另有長期使用者分享：「用了10幾年都沒斷（每年出國2-3次），姑且不說提把，它的輪子煞車設計真的是我很喜歡的地方。」

也有網友承認確實遇過把手斷裂問題，但認為維修並不困難：「手把是環保材質用一段時間就會斷掉，當下真的很傻眼，但還好網路買備品自己換也不難。」還有使用者強調其耐用性：「我的已用10幾年，重歸重，但毫髮無傷，只是經常撞款。」

此次地勤人員的觀察引發的討論，反映出消費者在選購行李箱時面臨的實用性與美觀性取捨，以及個人使用經驗的差異性。無論如何，在選購行李箱時，除了考量品牌與外觀，耐用度與適用場景同樣是不可忽視的重要因素。

