8成校園通報案不成立 台東推教師免費法律諮詢

校園通報案件進入校事會議調查程序後，教師常面臨較長調查期與法律壓力，台東縣教育處今年首度推出免費法律諮詢服務，協助第一線教師。（蕭嘉蕙攝）

據統計，台東縣約8成校園通報案件經校事會議審議結果為「不成立」，但在相關調查程序中，教師往往缺乏足夠的法律保障與支持，台東縣議員簡維國曾呼籲縣府予以協助。對此，教育處今年與台積電慈善基金會、東吳大學法律系及義務律師團合作，推出台東縣教師專屬的免費法律諮詢服務，盼作為第一線教師堅強後盾。

校園通報案件依情節輕重，由校長、行政代表、家長代表、教師代表與專家學者等5人小組決定是否召開校事會議，進一步展開調查。簡維國指出，去年接獲大量教師反映「小案大辦」、「一案多查」等情形，加上許多爭議涉及法律層面，但多數教師無相關法律知識，又缺乏即時諮詢與協助管道。

事實上，依教育部統計，約8成校事會議案件最終不成立，成立案件僅約2成，其中多數屬「申誡等級」，而台東縣實際數據與全國相近。簡維國建議，教育處應比照其他公務體系，提供法律支持與保障。

如今獲得實質回應，在台積電慈善基金會贊助下，教育處邀請東吳大學法律團隊為縣內教師提供免費法律諮詢，採預約制辦理，首場將於15日登場。教育處強調，諮詢內容不經縣府審核，亦不留存紀錄，教師可放心諮詢教學或其他面向的法律問題。第一線教師表示，如果能獲得即時專業協助，很多誤會也許不會被放大。

此外，因應縣內校事會議調查員人才庫缺乏法律專長者，台東律師公會理事長羅文煜允諾，將向教育處推薦具有法律專長的律師加入人才庫，提供專業知識，協助校事會議調查作業。