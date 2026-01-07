8成民眾反對代孕合法化！婦團籲《人工生殖法》退回重議：愛小孩就收養

記者蔣季容／台北報導

婦兒盟呼籲《人工生殖法》草案退回重議。（圖／記者蔣季容攝影）

行政院於2025年12月11日通過《人工生殖法》修正草案。全國婦兒團體聯盟表示，去年（2025）12月6日至21日進行第三次大型網路問卷調查，其中有82.9% 反對代理孕母合法化、86.9%反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖，呼籲《人工生殖法》草案應退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。

行政院會去年12月通過衛福部擬具的《人工生殖法》修正草案，這次修法將適用對象擴大到已完成結婚登記的女女同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女，可以合法使用人工生殖技術，但確定脫鉤代理孕母。

廣告 廣告

婦兒盟今（7）日召開記者會，指出基於關心婦兒權益，特別於（2025）12月6日至21日進行第三次大型網路問卷調查，有效樣本4454份。結果顯示82.9%反對代理孕母合法化、86.9% 反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖，該數據與前二次調查一致（2023年12月及2024年8月）。

台灣家長守護婦幼權益協會理事長魏書珮提到，此次問卷受訪者年齡是18歲至70歲，反對原因大多都是認為該草案不符合自然常態、破壞社會整體秩序、對婦女跟兒童有害無益，呼籲政府審慎面對社會疑慮。

社團法人台灣懷孕婦女關懷協會常務理事張文昌說，代孕就是把懷孕、生產風險轉嫁到另一個人身上，他提到台灣收養率愈來愈低，113年僅有89名孩童成功在國內被收養，另有109名孩童出養至國外，由於他13年前也收養女兒，強調「真正愛孩子，請你去收養，你去代孕只是愛自己、愛你的血緣。」

婦兒盟召集人解慧珍表示，在社會高度疑慮、意見分歧、且涉及兒童權益與女性處境的重大議題上，政府不應以「趕進度」取代「社會共識」，《人工生殖法》草案應退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。同時也要求政府提出完整的健康風險評估與公共醫療成本影響分析，包含高風險妊娠、早產與新生兒加護等可能衍生的公共支出與照護負擔，再談是否擴張適用對象。

對此，衛福部長石崇良今日受訪回應，《人工生殖法》修法已討論多年，法條必須與時俱進，特別是經人工生殖方式出生孩子的權益保障，以兒童最佳利益的考量進行修法，將明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加18歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。至於代理孕母在國內仍有爭議，因而在行政院版的修法草案沒有納入，將於明日修法時，再與各委員及黨團討論。

更多三立新聞網報導

配眼鏡新制上路！「無證照驗光」最高罰15萬

「臉上長痣」竟是癌症！醫示警：出現1現象快就醫

天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸

毒草莓被運來台灣！逾3公噸農藥超標 小磨坊進口羅勒葉也出包

