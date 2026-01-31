8成胃癌肇禍幽門螺旋桿菌感染 注意！今年起45-74歲可公費篩檢 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

根據統計，胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起，為降低國人胃癌發生率，衛生福利部今年開始，全面提供45歲至74歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，提醒符合篩檢資格民眾千萬別錯過。

根據衛福部死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死於胃癌。

國健署癌症防治組簡任技正李嘉慧指出，最重要的是發現早晚，一旦被診斷胃癌，早期（0+1期）胃癌的五年存活率約可達7成5以上，但若到晚期（第4期）存活率僅不到1成。有鑑於胃幽門螺旋桿菌為胃癌發生的主要風險因子，台灣20歲以上成年人感染盛行率達30%，所以降低感染風險的第一步，就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。

胃幽門螺旋桿菌檢測方式，包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

李嘉慧說，考量民眾篩檢可近性與便利性，衛福部自115年1月1日起，提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所於完成提供民眾本項服務之後，每案可向國健署申請新台幣450元補助費用。由於檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，民眾如同時符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，二項篩檢一次完成。

衛福部常務次長莊人祥表示，45至74歲符合資格民眾，請踴躍接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，如檢測結果為陽性，則依醫囑接受除菌治療等醫療處置；同時呼籲民眾落實「保胃五招」：保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物。

如檢測結果為陽性，國健署強調，民眾無須驚慌，可接續第二步，攜帶院所核發的檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率；而醫療院所協助民眾完成確實服藥之追蹤，每案另可獲得完成追蹤之補助；民眾亦可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

