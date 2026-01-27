8成胃癌與「幽門桿菌」有關！1月起公費篩檢上路 哪些人可篩檢？如何檢測？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

幽門螺旋桿菌是胃癌主要危險因子 20歲以上盛行率達30％

根據衛福部資料顯示，在國人十大癌症中，胃癌死亡人數排名第7位、發生人數排名第9位，每年約有4,000人以上被診斷為胃癌，更有2,000多人死於胃癌。

廣告 廣告





胃癌危險因子包括胃幽門螺旋桿菌感染、飲食習慣（高鹽、醃製、煙燻等）、吸菸、家族遺傳性胃癌等。其中，「胃幽門螺旋桿菌感染」是造成胃癌發生的主要危險因子。國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，胃幽門螺旋桿菌是一級致癌物，感染後胃癌風險會增加6倍，約80－90％胃癌都是感染胃幽門螺旋桿菌造成的。





國健署指出，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率為30％，因此降低風險的第一步就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。

幽門桿菌有「這些」檢測方式 公費篩檢怎麼測？誰能篩？

目前，胃幽門螺旋桿菌檢測可分為侵入性檢查、非侵入性檢查等2大方式：

侵入性檢查方式：透過消化道內視鏡進行切片檢查。

非侵入性檢查方式：透過碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法、血清學檢查等進行檢測。

考量到篩檢可近性、便利性，因此公費胃幽門螺旋桿菌檢測將採「糞便抗原檢測法」。





自今年1月1日起，衛福部將提供45－74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務。徐翠霞科長表示，公費胃幽門螺旋桿菌檢測的採檢方式、篩檢年齡，與大腸癌篩檢相似，因此符合大腸癌篩檢資格者，可同時領管、採便，2項篩檢1次完成。

哪裡能做公費胃幽門桿菌篩檢？ 5步驟查詢篩檢醫療院所

民眾若欲接受公費胃幽門螺旋桿菌篩檢服務，可就近洽詢鄰近醫療院所，或是透過以下步驟在「健保快易通APP」上查詢：

「健保快易通｜健康存摺」首頁上，點選「友善就醫查詢」 進入後選擇「就醫院所查詢（清單）」 選擇下方「進階查詢」 在「預防保健服務項目」欄位選擇「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」後，點選欲查詢的縣市、地區等 點選後按下「查詢」就會出現醫療院所清單，可以選擇欲前往的醫療院所查看更詳細的資料。

幽門螺旋桿菌篩檢陽性怎麼辦？ 如何預防感染？

如果胃幽門螺旋桿菌篩檢結果為「陽性」，國健署提醒，應攜帶院所核發的檢驗報告回診就醫，並依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率。





除了接受「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務、除菌治療等醫療處置外，由於幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，因此徐翠霞科長提醒，以下生活習慣可幫助降低感染風險：

用餐時使用公筷母匙

食用熟食

飲用煮沸過的水

健康飲食

避免共杯共食

避免不乾淨生食

少吃煙燻、醃漬食品

拒檳、戒菸、少酒

衛福部常務次長莊人祥也呼籲，民眾應落實「保胃五招」，守護胃部健康：

保持均衡飲食

養成良好飲食習慣

規律運動

遠離菸、檳、酒

避免生食及不潔食物



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥8成胃癌與「幽門桿菌」有關！1月起公費篩檢上路 哪些人可篩檢？如何檢測？