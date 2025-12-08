8成5不是乳癌！了解乳房疼痛可能原因 「這些疾病」也常被誤當乳房痛

【健康醫療網／編輯部整理】乳房對女性的重要性不可言喻，不僅是女性身體外觀上，居於美感的首要部位，也是最具象徵性的女性第二性徵，更賦予了哺育下一代的重大責任。

5成女性，曾乳房疼痛就醫

乳房疼痛是絕大多數女性都曾有過的經驗。中華婦幼健康促進發展協會理事長潘俊亨指出，根據國內統計，女性因乳房問題就診的比例中，乳房疼痛位居第一，占了5成以上，其次主訴為乳房腫塊、乳頭分泌物。

潘俊亨表示，臨床上，乳房疼痛的原因，主要分為週期性及非週期性乳房疼痛。

◎週期性乳房疼痛約占6成以上，好發於20至30歲的年輕女性，與月經週期荷爾蒙分泌失調有關，如乳房纖維囊腫變化。乳房疼痛的頻率會隨著月經來潮時發生，通常在月經來之前的3～7天開始，可能是單側或雙側乳房疼痛，疼痛感也可能蔓延至腋窩或上臂，可以使用荷爾蒙藥物治療，緩解乳房疼痛的效果良好；等到月經來潮後，乳房疼痛會自然消失，且停經後不會再發生。

◎非週期性乳房疼痛占3成5，平均好發年齡為30歲以上的中年婦女，通常只發生在單側乳房，常見原因為乳腺發炎、乳房良性腫塊、乳癌、服用雌激素、穿著不合適的胸罩、運動傷害等；或是其他疾病引起，例如：心肌梗塞、心絞痛、二尖瓣脫垂、胃痛、肋膜發炎等，也都常會被誤認為是乳房疼痛。

85％乳房疼痛，不是乳癌

臨床上，不少女性發生乳房疼痛，就擔心是得了乳癌。根據研究統計，高達85％乳房疼痛與乳癌沒有關係。事實上，乳房疼痛與否，並非診斷乳癌的絕對因素，乳房疼痛不等於罹患乳癌，罹患乳癌的人也很少出現乳房疼痛的症狀表現。

2020年，全球共有230萬名女性罹患乳癌，平均每4位女性癌症患者中，就有1人罹患乳癌。根據世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）發布「2020年全球最新癌症負擔數據」，女性乳癌首次超過肺癌，成為全球最常見癌症，約占新發癌症病例的11.7％。換算下來，新確診癌症的患者中，每8位就有1人是乳癌患者。

（內容授權提供／常春月刊）

