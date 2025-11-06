8成5教職月退金5萬起跳！教育部：盼推動年改支持年輕世代

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院司法及法制、教育及文化委員會今(6日)聯席審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，聚焦停砍公立學校教職員年金。教育部長鄭英耀說明，今年(2025年)教職人員平均每月退休金為新台幣5.8萬元，約有85%月領逾5萬元，年改結束後的2028年仍有69%月領5萬元以上，盼年改順利推動、讓年輕世代有更好的工作環境和生活支持。

鄭英耀今天上午出席委員會前受訪時，首先謝謝全國所有退休教師。鄭表示，台灣因為有他們過去投入人才培育工作，讓台灣各領域及產業都有非常豐碩的成果，大部分退休老師都擁有很好的退休生活安排，包括寄情於山林、走讀文化風采、定期與朋友歡唱聚會，或是含飴弄孫，皆怡然自得。

然而，鄭英耀也提醒，由於台灣的全民健保、醫療進步、以及跨部會長照服務，國人的平均餘命已上升至80幾歲，這與當時退撫基金的規劃增加許多壓力，而年改正是要讓年輕世代有更好的工作環境和生活支持，盼世代彼此支持、讓年改順利推動，台灣的未來一定會更美好。

關於退休待遇．鄭英耀說明，今年教職人員平均月退休金為5.8萬元，約有85%月領5萬元以上；年改結束後的2028年，預估平均每月可領金額約為5.3萬元，仍有69%月領5萬元以上。

此外，教育部書面報告指出，依退撫基金第9次精算結果，因2023年初任人員個人專戶新制的實施，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，若要維持在原來2045年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，教育人員總計1360億元。

教育部說，若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補1600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

教育部表示，如依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，平均約為5.3萬元，其中仍有69%每月支領數額高於5萬元；倘納入未來CPI調整，估算平均約為5.7萬元，因此現行制度應足以保障退休生活，建議維持現行規定。若再調整恐使年金改革效益難以達成，衝擊原規劃達成退撫基金一個世代30年財務安全的目標。

