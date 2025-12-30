8支滅火器從天而降砸破遮陽板 竟是社區保全幹的：「因為無聊」

屋頂遮陽板遭砸凹陷。翻攝畫面

新北市板橋區文化路二段某社區，昨（29日）中午向警方報案，稱有滅火器掉落社區屋頂，警方到場調閱監視器才發現，居然是社區27歲周姓保全所為，而且總共丟了8支，造成住戶遮陽板破損，而周男竟然聲稱是因為「無聊」，後續保全公司允諾賠償修繕費用，而周男則被依違反《社維法》移送新北地院簡易庭裁處。

該社區曹姓總幹事昨日中午接獲住戶反應，表示遮陽板被滅火器砸破，因此報案請警方到場協助。竟方到場後調閱社區監視器，發現嫌犯竟是社區的保全周男，他利用27日到29日於社區巡守時，將社區的滅火器拿到屋頂朝隔壁屋頂丟擲，總共丟了8支。

警方通知周男到案說明，他先是自稱無聊才會丟滅火器，隨後又自稱有在吃藥看醫生，不過因為沒有造成人員傷亡，社區總幹事也表示不提出毀損告訴，保全公司也允諾賠償住戶損失，並將周男調離社區，因此警方先依《社維法》將周男移送裁處，後續若有住戶提告，再依法受理偵辦。



