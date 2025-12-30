8支滅火器頂樓砸落 扯！27歲社區保全「巡邏太無聊」幹壞事

一名27歲周姓社區保全，自稱巡邏時太無聊，竟從社區屋頂砸下8支滅火器，砸壞屋頂。讀者提供



離譜！新北市板橋區文化路一棟社區大樓總幹事曹女報案，指稱有滅火器掉落於社區屋頂；海山警分局調閱相關監視器畫，竟是社區保全27歲周男，巡邏過程認為太無聊，陸續從頂樓砸落8支滅火器。全案依照社會秩序維護法偵辦。

12月29日12時，海山警分局獲報到場調查，保全周男分別於27日至29日，自社區頂樓丟擲8支滅火器至隔壁屋頂及住戶遮陽板，砸毀別人家的屋頂。

周男自稱無聊，所以在社區巡守時，拿社區的滅火器到屋頂，往隔壁屋頂丟擲，總共丟了8支，事發時無人報案。

社區總幹事於29日接獲住戶反映，遮陽板遭滅火器砸到有破損，調閱監視器才發現是周男所為，目前已將周男調離該社區。警方初步了解，保全公司允諾賠償住戶屋頂及遮陽板的損失，暫時無人提出毀損告訴；後續如有其他被害人要提告，警方會再依法受理偵辦。

屋頂遭滅火器砸壞。讀者提供

