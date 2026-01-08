8日起受強烈大陸冷氣團影響 宜縣府呼籲做好防寒措施

受強烈大陸冷氣團及幅射冷卻影響，八日起全臺有十度以下氣溫發生的機率，宜蘭縣政府提醒農、漁、畜友們做好防寒措施，也公布農作物可能受危害預測與農業天然災害現金救助作業程序。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

依據中央氣象署預報，受強烈大陸冷氣團及幅射冷卻影響，全臺氣溫將明顯偏低，有十度以下氣溫發生的機率。由於低溫可能持續至十日，農產業恐受影響；宜蘭縣政府八日提醒農、漁、畜友們，請隨時留意中央氣象署發布的最新氣象資訊，提前做好防寒準備，減少農業損失。

縣府也呼籲農友落實各項防寒措施，包括加強作物保溫、防範寒風侵襲，並留意田間排水狀況，避免積水造成作物根部受損；寒流期間可視情況調整灌溉與田間作業，減少低溫對作物生長的衝擊。若發現作物出現寒害情形，請儘速通報所在地公所或相關農政單位，以利即時協助與後續輔導。

縣府公布主要農作物可能受危害預測與農業天然災害現金救助作業程序：

宜蘭縣目前正值正育或採收期之作物有：高接梨穗、蓮霧、番茄、甘藍、小葉菜類（如蔥、蒜）、葉菜類（如甘藍）、花卉及柑桔類等，其受寒害可能癥狀有凍傷生長遲緩、葉片呈水浸狀斑、落花、落果及抽苔等，若農友發現以上情形，請主動向當地公所通報，或運用農業部開發之「農業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害損失照片。

倘自行拍攝，其相片內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及標示田區坐落地段（地號）等，後續如經農業部公告辦理救助，請於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送公所備查，作為災損認定之佐證，以利救助金核撥及申請低利貸款。