8旬失智翁險上錯車 大安警火速馳援攔截

圖說：臺北市大安分局羅斯福路派出所警員留博政、林聖憲。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】警察人員展現極致救援效率!本月15日晚間,警方接獲通報一名89歲患有失智症及嚴重重聽的吳姓老翁迷途未歸,且定位位於交通繁忙的公車站牌附近。員警獲報後,憑藉家屬提供的定位資訊火速馳援,即時趕抵現場,並在老翁即將誤搭公車離去的前一刻成功尋獲當事人,成功化解走失危機。

大安分局羅斯福路派出所警員留博政、林聖憲，於1月15日晚間擔服勤務時,接獲轉報,一名居於光復南路的吳姓老翁自日間外出後遲未返家,家屬心急如焚,向警方表示透過定位裝置發現父親位於基隆路三段一帶。由於該處公車路線繁多,若老翁誤搭車輛將大幅增加協尋難度,留等兩員深知情況危急,立即駕駛巡邏車趕往目標區域展開搜尋。

警方於20時30分火速抵達基隆路三段古亭分隊公車站牌,員警發揮敏銳觀察力,一眼便在昏暗的候車亭發現神情茫然的吳姓老翁。當時老翁正欲跟隨人潮搭上開往永和方向的公車,員警見狀立即上前攔阻並予以關懷。經通知家屬趕抵現場見父親安然無恙,對於警方即時成功尋人的超高效率,表達由衷感謝。

大安分局呼籲，若家中年長者出現失智症狀，有自行離家且迷途之經歷，可協助其配戴家屬聯繫電話手環，或是於長輩手機中建置緊急聯絡人電話號碼。警方將持續加強相關的宣導及防範應對措施，確保社會秩序及全民人身安全。