8旬失智長者走失 二林警寒夜協尋 避免憾事發生

芳苑分局長宋俊良高度肯定二林所員警在寒夜中的辛勤協尋，並強調員警守護的不只是治安，更是人與人之間最真摯的溫暖。（記者方一成攝）

家住二林鎮的八旬失智長者於十二月三十日晚上自行離家，家屬發現父親疑似徒步外出，至住家附近尋找仍未見蹤影，因時值深夜天氣寒冷，擔心父親發生意外，家人心急如焚趕到二林分駐所報案請警方協尋。

芳苑分局今（三十一）日表示，二林分駐所員警獲報後積極展開查尋，經調閱老翁住家沿線路口監視器畫面，發現老翁於十二月三十日晚上十二點多，自二林鎮太平路一段徒步進入金城巷，警員彭聖祐、洪春安及劉恩綺隨即前往金城巷及周邊地區進行地毯式搜尋，最終於十二月三十一日凌晨三點多，在二林鎮江山巷尋獲老翁，所幸老翁身體狀況穩定，並無生命危險。

家屬接獲員警通知尋獲父親的消息，立即趕到二林分駐所，看到父親安然無恙坐在所內休息，終於放下心中大石。報案人表示，父親高齡八十五歲且天氣非常寒冷，若警方未能即時尋獲，後果不堪設想。對於警方的積極協尋深表感激，一再向警方道謝。

芳苑分局長宋俊良高度肯定二林所員警在寒夜中的辛勤協尋，並強調員警守護的不只是治安，更是人與人之間最真摯的溫暖。分局長也表示面對長者不慎走失，警方將持續秉持「同理心」與「人本關懷」精神，守護每一位迷途者回家的希望。