南部中心／綜合報導

高雄鳳山一名80歲的老婦人走斑馬線過馬路，卻被一台轉彎車輛高速撞上，婦人雙腿骨折，腦部出血，昏迷送醫，相當嚴重，附近住戶說，這個路口車多，速度又快，很常出車禍，記者重回現場，果然就直擊汽機車擦撞意外。

8旬婦人過馬路遭高速衝撞"腦出血" 住戶:此路口車禍多

80歲的婦人過馬路遭撞，腦部出血，昏迷送醫。（圖／翻攝畫面）

婦人走在斑馬線上過馬路，但走了不到一半，一台黑色轎車高速轉彎，直接將婦人撞飛。80歲的楊姓婦人被撞倒，在馬路滾了好幾圈才停下來，駕駛連忙下車查看但婦人頭部受到重創昏迷，緊急送醫。高市鳳山區北門里長謝秀霞說：「那輛開車的，他的車速是真的很快，他開到這個路口，他都沒有減速。」民眾說：「我覺得是車子要搶快啦，要過這個路口很危險。」肇事駕駛疑似沒注意到行人，才會撞到人，事發在高雄鳳山博愛路和鳳松路口，附近民眾說，這裡許多車輛都開很快，記者重回現場，當場就目擊一起擦撞意外。

廣告 廣告

8旬婦人過馬路遭高速衝撞"腦出血" 住戶:此路口車禍多

記者重回現場，同一路口，又發生擦撞車禍。（圖／民視新聞）

女騎士要直行，卻被右轉的轎車撞上，倒在地上無法動彈，救護人員趕到，確認她的身體狀況，將人送醫。肇事駕駛：「她在我前面我有注意她，沒注意到的是，我要轉彎，她要直行。」連續兩起車禍，附近居民跑出來關心，希望駕駛經過時能放慢車速，減少車禍發生的頻率。

原文出處：8旬婦人過馬路遭高速衝撞"腦出血" 住戶:此路口車禍多

更多民視新聞報導

高雄爆「績優督導」性侵弱勢少女 衛福部證實已送懲戒！3月內有結果

最新／花蓮民宅起火！民眾抱瓦斯桶、神像倉惶逃生 濃煙竄天嚇人畫面曝

最新／新北驚悚工安意外 貨車司機遭鋼板砸中「頭顱破裂慘死」

