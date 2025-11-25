8旬婦家門前遭撞重傷 6旬駕駛肇逃...警4小時逮人

【記者李光濱／花蓮報導】花蓮縣玉里鎮台9線三民路段，前晚（23日）發生婦人穿越馬路遭自小客車撞擊後逃逸案件，玉里警方獲報比對監視器及現場遺留的「拖車鉤蓋」，4小時後逮捕肇事65歲林姓駕駛，全案依涉肇事逃逸罪送辦。

玉里警分局於23日晚間19時許接獲民眾通報，指出83歲張姓婦人於晚間18時外出後疑遭車輛撞擊，倒臥在住家附近路旁，家屬發現後立即將其送往玉里榮民醫院急救，並委請鄰居向三民派出所報案。

玉里警分局長黃清暉得知後立即指示交通組、偵查隊及三民派出所全力投入，秉持「追根究底、毋枉毋縱」的精神，第一時間亦率隊趕赴現場及醫院掌握狀況。經了解婦人傷勢極為嚴重。

肇事車輛的拖車鉤蓋掉落。警方提供

現場勘查時，僅發現遺留婦人之血跡及鞋子，警方隨即擴大搜尋在地面找到疑似肇事車輛掉落之「拖車鉤蓋」，此一關鍵跡證使警方確認案件絕非單純意外，並成為突破案情的重要線索。

車禍現場留下婦人鞋子、血跡及拖車鉤蓋。警方提供

警方立即調閱沿線監視器，比對行經臺9線的可疑車流，發現一輛自北往南行駛的自小客車，於三民路段撞擊正橫越道路的張姓婦人後，未停車查看即加速逃逸，全案涉及刑法肇事逃逸重罪。

警方依掉落拖車鉤蓋證物揪出兇手。警方提供

專案小組隨即展開地毯式追查，沿線調閱監視器畫面、比對車體特徵，並以拖車鉤蓋型式鎖定特定車款，最終於案發4小時內，在富里鄉萬寧村查獲涉案之自小客車及65歲無駕照的林姓駕駛，遺留現場之拖車鉤蓋亦與自小客車前方相符，證據明確，使林男無從抵賴，並坦承肇事，全案依刑法肇事逃逸罪移送偵辦。

警方尋獲肇事車輛採證。警方提供

玉里警分局長黃清暉表示，初步研判肇因與林姓駕駛未注意車前狀況及肇逃行為有關，行人部分則疑未依規定走行人穿越道而跨越車道，詳細肇因仍待進一步釐清。警方將持續加強路口巡查與交通安全執法，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，肇事逃逸只會使刑責更重，也讓傷者陷入更大危險。

無照又肇事逃逸的65歲林男遭逮捕送辦。警方提供

