8旬婦弒照顧50年癱瘓兒 一審判2年半、建請總統特赦

北市一名79歲老母親，照顧腦麻癱瘓臥床的53歲兒子，2023年老母親確診新冠肺炎需要隔離，擔心無法再照顧，最後發生人倫悲劇。一審法官考量她辛苦照料50年，心力交瘁，判刑2年6月徒刑，並建請總統特赦，衛福部長石崇良也表態支持。

民進黨立委林月琴詢問，「長照是您的責任，請問部長你怎麼看這個案子？你支不支持總統特赦？」

衛福部長石崇良回應，「我支持總統特赦，對於這個照顧者的支持，這些替代方案，我們要做得更多。」

律師分析，「大赦」和「特赦」都是總統專屬赦免權，「大赦」是對全國性的「特定罪行」，不追訴也不執行刑罰；「特赦」是「免刑不免罪」。我國歷任總統在過去有8次「特赦」紀錄，以前總統李登輝任內，特赦美麗島事件受刑人特赦人數最多。司改會指出，過去呼籲應「特赦」的對象，主要是「冤獄」。

民間司改會董事長黃旭田說明，「這個被告其實是個高齡者，確實也非常辛苦，所以這個是制度上，在操作上，除非你去修法，否則短期間之內，就法律就走到這個地方卡住了。」

司改會直言，司法有其極限，這起照顧者人倫悲劇更凸顯制度問題。民代指出，根據媒體已經披露的，7年來多起長照人倫悲劇，每年平均有8起，顯示並非個案。

整合醫學專科醫師姜冠宇直言，台灣引進的長照模式多在宅服務、家訪服務，但「資源集中」才能讓照顧者喘息，未來應以「照顧者為核心」來努力。

長照社團法人協會執行長黃永鎮指出，「真的要再思考到照顧者，我們該怎麼照顧他，你今天撥補任何的預算給他都沒有用，你沒有給他實質的照顧體系，他就沒辦法辦到。」

針對特赦的呼籲，總統府回應，深切關注長期照護壓力所承受的沉重負擔，將持續強化長照支持網絡，避免類似悲劇；個案目前在司法程序中，基於尊重司法獨立，不會介入個案，將視司法程序完成後再為後續。