8旬婦悶死照護50年癱瘓兒 二審翻供否認殺人、主張加工自殺

一名年逾八旬的劉姓母親，獨力照顧重度小兒麻痺的身障兒超過50年，2023年4月劉婦因確診COVID-19，在身心崩潰下以棉被悶死52歲兒子。一審依「家庭暴力殺人罪」判刑2年6月，法官罕見在判決書中建請總統特赦，立法院也在11月21日提出「建請總統特赦」案。案件上訴至二審，30日開庭時，劉婦多次當庭痛哭，由辯護人代為陳述，否認殺人犯行，主張是加工自殺。

回顧案情，劉婦與兒子同住台北市松山區，長年獨自承擔照護重擔，隨著年事漸高、身體狀況下滑，壓力不斷累積。案發當時，全家確診COVID-19並接受隔離，劉婦擔憂自己若倒下，兒子將無人照顧，在極度絕望下趁看護短暫離開房間，導致兒子窒息身亡。

一審合議庭認為，本案與一般惡性殺人案件情節明顯不同，即使依法自首減刑，最低刑度仍達5年，屬「情輕法重」，因此依刑法第59條酌減刑期，並罕見建請總統特赦。

案件經上訴後，二審30日開庭。公訴檢察官指出，劉姓老婦案發時曾對兒子說出「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」等語，已足以顯示其具有奪取生命的主觀犯意，依法應認定為殺人行為。

檢方並表示，台北地檢署當初基於被告坦承犯行，才同意本案不行國民法官參審，如今被告提起上訴，卻全面否認先前認罪內容，形同推翻一審所認定的犯罪事實，認為其主張前後矛盾，請求法院駁回上訴。

對此，辯護人杜俊謙回應，老婦在偵查及一審期間長期處於情緒崩潰狀態，案發當下房內實際情形僅母子二人知情，隨著時間推移、情緒逐漸平復，才得以完整陳述多年照顧歷程與事發經過。

辯方主張，老婦並無故意殺人之犯意，而是在長期照護壓力、兒子病痛及全家確診 COVID-19 的多重打擊下，產生讓兒子「體面離開」的念頭，應認定為加工自殺。

庭審期間，老婦多次情緒潰堤，由辯護人代為答辯；法官質疑是否刻意規避一審國民法官審理，辯方否認相關說法，並當庭撤回刑法第19條鑑定聲請，全案仍由高等法院續行審理。

