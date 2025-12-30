8旬婦悶死照顧50年癱瘓兒二審開庭痛哭 律師爭取主張「加工自殺」

台北市一名81歲的劉姓婦人，照顧重度腦麻的小兒子長達50年，前年她與家人陸續確診並被隔離，老婦人因擔心自己重病後無法繼續照顧兒子，而將其親手悶死。一審時她認罪，法官輕判2年半，今（30 ）日高等法院二審首度開庭，劉姓婦人的委任律師改稱此案為「加工自殺」，引發法官質疑，是否刻意逃避國民法官審理。

劉姓老婦人兩年前確診新冠，因擔心自己時日無多，無法繼續照顧長期癱瘓的53歲小兒子，將裝有1萬元的紅包塞進兒子口中，導致他窒息死亡。一審時老婦人認罪，法官認為案情有堪憫恕之處，輕判2年6個月徒刑，並建請總統考慮特赦。

30日高等法院二審首度開庭，老婦人在庭上改口「不認殺人」，並透過律師表示，是因為兒子表達想離開人世，才選擇「加工自殺」。開庭過程中，劉媽媽情緒潰堤趴在被告席痛哭，法庭氣氛相當沉重。

檢察官認為當時正是因老婦人認罪才同意不適用國民法官參審制度，現在上訴到高院，改口否認當時的認罪，等同破壞一審對犯罪事實的認定，高院法官也質疑她是否刻意改口，來逃避一審讓國民法官審理的程序。

被告委任律師杜俊謙表示，「最後和法官達成調查的方式是，來去釐清被告當時有沒有失去責任能力的狀況。」

老婦二審改口不認殺人。圖／台視新聞製圖

據了解，劉姓老婦人的兒子從嬰兒時期因腦膜炎致癱瘓在床，她費心照料兒子長達50多年，而且身上沒有任何褥瘡，讓一審法官也為之動容，加上她自首並獲兩次減刑而被輕判，還建請總統特赦，二審開庭老婦人委任律師改口主張是「加工自殺」，這案子將來如何判決引發各界關注。

※有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線！

※未經判決確定者，應推定為無罪

