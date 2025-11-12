8旬婦悶死癱兒遭判刑！法官建請總統特赦 家總聲援：面對照顧殺人應立法

劉婦長期照顧重度腦麻兒50年，身心交瘁後發生悲劇，家庭照顧者關懷總會今（12）日指出事件反映台灣長期照顧制度在重度失能者照護資源上的不足。長照示意圖。廖瑞祥攝



8旬劉姓婦人長期照顧重度腦性麻痺的么兒長達50年，2023年因確診新冠肺炎住院，返家後不久，么兒也相繼確診。身心交瘁下，劉婦將1萬元紅包塞入兒子口中後造成其死亡。法院一審雖以最低刑度判處有期徒刑2年6月，但判決書指出，此案道盡「長照悲歌」的斑斑血淚，合議庭認為，劉婦餘生承受的自責與傷痛「已是最大刑罰」，建請總統考慮特赦。

對此，中華民國家庭照顧者關懷總會今（11/12）日發出新聞稿表示理解與支持，指出此事件反映台灣長期照顧制度在重度失能者照護資源上的不足，希望藉此個案建立類似事件之審理參照，例如家庭照顧者的身心健康、能力或經濟條件。

家總指出，盼藉此個案反映國家長照制度「在重度失能者照顧資源的不足」並積極改善，同時希望藉此個案建立類似事件之審理參照，例如家庭照顧者的身心健康、能力或經濟條件，家庭照顧者是否未抗拒外援，並窮盡運用長照服務資源之責，畢竟，「照顧悲歌」不僅涉及照顧者的權利與福祉，亦涉及被照顧者的生命權，必須謹慎。

家總表示，事實上，同在2023年5月間，立法院司法及法制委員會曾召開「有關長照悲歌修法」公聽會，當時為了解決實務上因不堪長期負荷而殺害受照護者（照顧殺人）之問題，提出三種法律上的解決策略，包括：一是修正《刑法》第74條放寬緩刑要件，給予法官將緩刑要件由現行2年適度放寬之立法政策；二是修正《刑事訴訟法》第253條之1第1項規定，全面放寬緩起訴條件，使《刑法》第271條為得檢察官緩起訴處分之立法政策；三是在《刑法》分則中另訂較輕之獨立處罰規定。但當時與會的法律學者與實務工作者，對法律修正案保持謹慎，擔心傳達不適當的社會訊息或暗示。

家總最後說，期待政府法律部門針對照顧殺人事件的法律責任與處置，應有更積極的立法作為，並與社會做更多溝通，亦能反饋衛生福利部等長照體系建制單位，敦促服務更臻完善，避免悲劇再度發生。

