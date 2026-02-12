8旬婦悶死癱兒！發監前收特赦書「讓小孩知媽媽沒罪」：可以放心了
八旬婦人林劉龍子長期照顧腦性麻痺兒50多年，因不堪照護壓力，用1萬元紅包塞嘴悶死癱兒，一審法官判2年半，但在判決書中喊話總統特赦。台北地檢署表示，林劉龍子於今年1/16自行撤回上訴，北檢於1/26收受確定判決，但尚未執行。檢方證實，總統頒布特赦令後，北檢執行科主任檢察官梁光宗今天下午4點已親自將特赦證明書送達給當事人簽收，未來確定不會發監執行。
梁光宗今天親自送特赦證明給林劉龍子，林劉接受其他媒體訪問表示，感謝總統賴清德，「讓孩子知道媽媽沒罪了，可以放心了」，委任律師杜俊謙接受媒體訪問時則表示，老太太被迫弒子的悲傷仍在，而家屬則欣慰媽媽不用受到牢獄之災；他喊話盼政府、社會更關注長照政策，以避免下一個類似案件發生。
北檢也解釋全案經過，表示一審在2025年5月27日判處林劉龍子2年6月有期徒刑，僅林劉龍子上訴二審，檢方未提。二審簽分「114年度上訴字第4312號」審理，今（2026）年1/26林劉龍子撤回上訴，全案確定。
北檢表示，執行科於1/26收受全卷，並於翌（1/27）日簽分執行案件，尚未發監執行。
檢方指出，總統賴清德頒布特赦令後，法務部在今（12）日下午3點，派員將特赦證明書送達北檢，本署立即由主任檢察官梁光宗在下午4點將特赦證明書送達受赦免人林劉龍子簽收。
檢方強調，本署後續將依據總統特赦令及《赦免法》第3條前段之規定，免除受赦免人林劉龍子刑之執行，不予發監執行。
老婦顧50年癱兒「膠帶封口鼻」悶死！ 二審翻供不認殺人 律師這樣辯「法官懵了」
老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實
法官籲總統「特赦」！8旬婦悶死癱兒一審判2年半 北院判決道盡「長照悲歌」有溫度
