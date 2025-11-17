8旬婦悶死癱瘓兒 國民黨團建請總統特赦

（中央社記者劉冠廷台北17日電）8旬婦人悶死癱瘓兒子，一審遭判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦。國民黨立法院黨團今天表示，將以黨團全體立委名義，建請總統賴清德依「憲法」對刑事被告特赦，並要求衛福部檢討、勇敢面對，提出改善及精進措施，讓每一個家庭可以好好被接住。

民國112年5月，北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

廣告 廣告

總統府表示，個案尚在司法程序，政府不會介入，將視司法程序完成後再為後續。

國民黨團召開記者會，書記長羅智強表示，總統府說要等司法程序結束後再議，他對這樣的回應感到些許遺憾。法律沒有規定受罪刑宣告確定，才能夠特赦，換言之，沒有一定要等到司法程序終了，總統才能夠行使特赦。

羅智強指出，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。如果賴總統有心要特赦，現在就能宣布，不要讓這位老母親還要奔波法院，承受一次又一次的痛。14日黨團大會決議以黨團名義，敦請總統特赦這位老母親。

與會的國民黨立委王鴻薇說，國民黨團14日決議聲援這位老母親，希望藉由社會高度討論，讓賴總統以悲天憫人的精神，不要只聲援民進黨立委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷移到這些真正需要幫助的人，特赦這位80歲的老母親。

國民黨立委陳菁徽表示，衛福部長石崇良可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不思考如何利用自身的職能讓政策變好。希望衛福部、社家署勇敢面對，端出可以說服民眾的檢討報告，提出改善及未來精進措施，讓每一個家庭可以好好被接住。（編輯：蘇志宗、萬淑彰）1141117