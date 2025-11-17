8旬婦悶死癱瘓兒 藍黨團建請賴清德特赦

藍委王鴻薇、羅智強、陳菁徽呼籲賴清德總統特赦悶死照顧50年癱瘓兒的八旬老婦。國民黨團提供



80歲劉姓老太太照顧癱瘓在床，重度身心障礙的兒子超過50年，2023年其確診新冠肺炎，身心俱疲下親手將兒子悶死。今年5月，台北地院針對這起加工自殺悶死親生兒子案，一審判刑2年半，法官罕見地在判決書中建請總統特赦，讓劉老太太免入獄。國民黨團今（17日）召開記者會說，將以黨團全體委員名義，建請賴清德總統依《憲法》對刑事被告特赦。

國民黨團書記長羅智強表示，自己的母親也已經80歲，如果癱瘓50年的是他，要老母親獨力照顧50年，這是怎樣的人間煉獄！光是想像就令人心痛。劉老太太的悲劇，不是一起單純的殺人案，這是50年沉重的照顧下，一個深愛兒子的母親崩潰和絕望。

羅智強呼籲賴清德，赦免，是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。如果總統有心要特赦，現在就能宣布，就不要讓老母親還要奔波法院，讓老母親再承受一次又一次的痛。

黨團副書記長王鴻薇表示，近年來，台灣社會陸續發生長照悲歌的案件，無論是父母、子、配偶，不堪長期照顧的壓力之下，最後逼著手刃親人，每一起案件都是讓人傷心的悲劇。身為國家元首的賴清德總統，擁有特赦權，可以救劉老太太、救救長照悲歌下苦難的同胞。

藍委陳菁徽表示，劉老太太照顧重度身障兒子50年，身上連一點褥瘡都沒有，顯見是多麼細心、用心在兒子身上。老母親因想到自己餘日不多，無人再能照顧兒子，出此下策結束他的生命。衛福部長石崇良也向總統喊話，希望特赦，盼賴政府提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。

