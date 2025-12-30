8旬婦悶死癱瘓50年兒案二審 辯護人：非殺人
（中央社記者劉世怡台北30日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。二審今天開庭，老婦多次庭上痛哭，均由辯護人答辯，否認殺人犯行，而是幫助兒子自殺。
全案緣於，老婦與兒子住在台北市松山區，兒子因病癱瘓在床，無法自理生活，仰賴母親照料生活起居至少50年。
民國112年4月間，老婦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離期間，自認身體不佳、年事已高，兒子也無起色，深感心力交瘁；同年5月12日上午，老婦趁看護離開兒子房間，將裝有新台幣1萬元紅包袋塞入兒子口中，接續摀住兒子口鼻致死。
一審台北地方法院裁定不行國民參與審判，改依通常程序審理。承審合議庭審酌，本案無法與一般恣意剝奪他人生命者情況等同視之，即使依自首減輕刑度，最低刑度仍為5年，有情輕法重而堪以憫恕之處，依刑法第59條酌減其刑，依殺人罪判處老婦2年6月徒刑，並建請特赦。經上訴，二審由台灣高等法院審理。
二審今天開庭，公訴檢察官表示，老婦當時對兒子說「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」就是殺人，當時台北地檢署是因為她認罪才同意不行國民法官參審，如今被告上訴理由，就是否定當時認罪、破壞一審認定的犯罪事實，請法官駁回上訴。
法官質疑，是否有逃避一審不讓國民法官審理。辯護人杜俊謙表示，老婦偵查與審理期間一直哭泣，當天房間裡實際發生什麼事，只有母子兩人知道，後來老婦有些釋懷，陳述這50幾年過程以及當天發生的狀況，他認為並不構成故意殺人，而是構成幫助自殺的加工自殺罪，這個時間點剛好發生在上訴二審期間，所以並不是事前不主張。
老婦在庭上多次痛哭，均由辯護人答辯，否認殺人犯行，強調實際上是幫助兒子自殺，兒子過去在情緒低落或身體不適時，曾有自殘、撞牆行為；這次是因一家人均確診COVID-19，老婦身體不佳又不知道COVID-19是否能醫治好，才產生讓兒子「體面離開」的念頭。
杜俊謙表示，老婦是盡責的母親，但並非稱職的被告，因家屬主張本件屬於家務事，才請求不行國民法官程序，加上檢方提及應認罪，老婦才選擇認罪。
杜俊謙說，母子案發前已有溝通，案發當下，兒子一度掙扎、抬起手來，老婦勸他「忍耐一下，一分鐘就好」，兒子便將手放下。
媒體在開庭後追問母子如何溝通，杜俊謙表示，兒子無法言語，只能發出「嗯、啊」等聲音，但老婦能從中推測兒子的意願。兒子無法自理生活，但意識清楚，加上母子相處50多年，合理推論彼此互動密切。
另一方面，原本辯護人杜俊謙聲請鑑定老婦有刑法19條的無法辨識自己行為違法，但後來當庭捨棄。（編輯：蕭博文）1141230
珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。
