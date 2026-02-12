8旬婦悶死重殘兒遭判2年半 總統特赦令「免除發監執行」

台北市 / 綜合報導

來看到引發社會高度關注的這起長照悲歌，這是一名80多歲老婦人，長期照顧癱瘓在床的兒子，她擔心自己離開人世之後，兒子將無人照料，因此用膠帶悶住 兒子 的口鼻致死，事後再到警察局自首，最後被法院判處2年6個月徒刑，而一審法官在判決書中，建請總統予以特赦，對此，在農曆年前，總統賴清德批示同意，婦人將免除發監執行。

北檢派專人親送「特赦證明書」，由林劉姓婦人親自接收，因為她昔日親手結束兒子的生命，婦人在警局低著頭，階梯上緩步移動，依靠女警左右攙扶，這一起超過半世紀長照悲歌，出現關鍵轉折。

農曆年前總統賴清德，特赦這名8旬婦人免除發監執行，回顧這起案件，婦人住在台北市松山區，照顧重度身心障礙的兒子長達50年，她因確診在房間內隔離，便想到自己年事已高，兒子的健康卻沒有起色，婦人擔心若是走了將無人照顧，將裝有新台幣1萬元的紅包袋塞入兒子口中，接著悶死兒子，事後婦人自首。

一審遭判刑兩年6個月，不過法官相驗照片發現，長年臥床的被害人身形，跟一般成年男子無異，衣著也乾淨整潔皮膚沒有褥瘡，可見受到長年費心照料，因此審酌婦人犯罪情狀，建請總統考慮依法特赦被告。

總統府發言人郭雅慧說：「總統經過審慎思考，認為林劉龍子女士，雖然涉犯重大罪名，但這是長期照顧重擔之下的極端悲劇，決定對年邁的老母親，採取免刑不免罪的特赦，以回應人道處境。」

歲末之際，似乎有了溫暖收尾，辯護律師也曝光，跟府方對接過程小心謹慎。本案辯護律師杜俊謙說：「總統府對於特赦的處理，其實是非常地謹慎，我們有聯繫到府方，府方也指派副祕書長，來跟我們做對接，對於說最後不用入監服刑這件事情，其實因為有人看見，照顧小孩50幾年的媽媽的辛苦，我想她應該會覺得有一點欣慰啦。」這起具有重大指標意義人道案件，引發社會高度重視。

