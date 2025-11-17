8旬婦悶死重癱兒 國民黨團建請總統特赦

台北市 / 袁孟涵 綜合報導

台北市一名80歲劉姓婦人長年獨自照顧重度身心障礙、長年癱瘓在床的兒子超過50年，民國112年在身心俱疲下親手悶死兒子後並自首，一審遭判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦，此案引發社會高度關注。國民黨立法院黨團今(17)日表示，將以「黨團全體立委」名義，建請總統賴清德依《憲法》對刑事被告特赦。

民國112年5月，台北市一名約80歲的劉姓婦人因確診新冠肺炎，感受到身體狀況每況愈下。婦人深知自己年事已高，認為自己時日無多，兒子病況也無起色，心力交瘁之下，將裝有1萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，並用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶將其窒息，親手結束兒子的生命。

一審法官在判決書中寫道：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子。」、「其心中的痛苦早足以讓其餘生均活在自責與傷痛中，對其已是巨大的懲罰」，承審法官表示，不管從應報還是一般預防、特別預防刑法目的來說，都沒有再對被告執行法院宣告之刑的必要，建請總統依《赦免法》對被告特赦。

對此，總統府則回應，個案尚在司法程序，政府不會介入，將視司法程序完成後再為後續。

國民黨團今日召開記者會，書記長羅智強表示，劉老太太的悲劇不是一起單純的殺人案，這是50年沉重的照顧下，一個深愛兒子的母親崩潰和絕望。他指出，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。對於總統府說要等司法程序結束後再議這個說法感到遺憾。他認為，如果賴總統有心要特赦，現在就能宣布，不要讓這位老母親還要奔波法院，承受一次又一次的痛。

國民黨立委王鴻薇表示，國民黨團上周五經過黨團會議討論，一致決議要聲援80歲劉姓婦人，希望藉由社會高度討論，讓賴總統以悲天憫人的精神，不要只聲援民進黨立委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷移到這些真正需要幫助的人，特赦這位80歲的老母親。

國民黨立委陳菁徽表示，石崇良身為衛福部長，可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不如思考如何利用自身的職能讓政策變好。陳菁徽指出，社家署是「身心障礙者權益保障法」的主管機關，但至今卻看不到社家署有任何檢討，而社家署官網的「身心障礙者權益保障白皮書」施政指導還停留在16年前，內容根本無法與時俱進。點名衛福部、社家署勇敢面對，端出可以說服民眾的檢討報告，提出改善及未來精進措施，讓每一個家庭可以好好被接住。

