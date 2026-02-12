8旬婦悶殺癱瘓兒！賴清德批示特赦：把長照視為重要人權與社會安全議題

記者詹宜庭／台北報導

台北市一名80多歲林劉姓婦人照顧因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達50多年，因擔憂自己離世後兒子沒人照顧而悶殺兒子，遭判刑2年6月定讞。總統賴清德今（12日）在農曆年前特赦林劉姓婦人，他在臉書發文表示，「我在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以免刑不免罪的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。我們將以此案為鑑，把長期照顧視為重要人權與社會安全議題。」

賴清德在臉書發文表示，今天他依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以「免刑不免罪」的特赦方式，免除發監執行。林劉女士長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過50年。2023年間，在她確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化且高齡、高壓下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

賴清德指出，本案經由司法審理，已於今年1月16日定讞。由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、《赦免法》主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已經沒有實際執行刑罰的必要性，「我在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以免刑不免罪的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。」

賴清德說，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已經上路，「我們將以此案為鑑，把長期照顧視為重要人權與社會安全議題」，也誠摯希望促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。

